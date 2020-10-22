Ведьмы, 2020

Маленький мальчик приезжает в гости к своей бабушке в сельский район штата Индианаполис. Неподалеку от этого места проживают три коварные женщины, которых в округе все считают ведьмами. Чтобы избавиться от лишнего внимания этих особ, бабушка с внуком отправляются в круиз, еще не зная, что ведьмы задумали массовое сборище.

Постановщиком фильма «Ведьмы» стал оскароносный американский режиссер Роберт Земекис, знакомый миллионам зрителей по фантастической трилогии «Назад в будущее», а также по драмам «Форрест Гамп», «Изгой», комедии «Смерть ей к лицу». Исполнительными продюсерами «Ведьм» выступили прославленные режиссеры Альфонсо Куарон и Гильермо Дель Торо. Главную роль в картине исполнила американская актриса Энн Хэтэуэй, лауреат премии «Оскар» за роль в мюзикле «Отверженные». Компанию на экране ей составила другая именитая актриса — Октавия Спенсер, она также получила премию американской академии за драму «Прислуга». На вторых планах в «Ведьмах» можно заметить Стэнли Туччи («Милые кости», «Терминал») и Криса Рока («Догма», «Полицейский из Беверли-Хиллз 2»).

Маленький мальчик переезжает жить к своей любимой бабушке в деревню, расположенную в Индианаполисе. Поначалу все идет хорошо: пожилая женщина очень любит своего внука и активно заботится о нем. Однако счастливая жизнь заканчивается, когда мальчик знакомится с мисс Эвой Эрнст. По слухам, она ведьма и тайно ненавидит детей. Чтобы отвлечь внука, бабушка отправляет его на круизный теплоход. И все бы ничего, но в это же время Эва Эрнст и ее подруги устраивают слет всех ведьм. Миллионы женщин со всего мира собираются в одном месте, чтобы обсудить свои коварные планы на будущее.