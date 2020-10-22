Ведьмы, 2020

Маленький мальчик приезжает в гости к своей бабушке в сельский район штата Индианаполис. Неподалеку от этого места проживают три коварные женщины, которых в округе все считают ведьмами. Чтобы избавиться от лишнего внимания этих особ, бабушка с внуком отправляются в круиз, еще не зная, что ведьмы задумали массовое сборище.
Постановщиком фильма «Ведьмы» стал оскароносный американский режиссер Роберт Земекис, знакомый миллионам зрителей по фантастической трилогии «Назад в будущее», а также по драмам «Форрест Гамп», «Изгой», комедии «Смерть ей к лицу». Исполнительными продюсерами «Ведьм» выступили прославленные режиссеры Альфонсо Куарон и Гильермо Дель Торо. Главную роль в картине исполнила американская актриса Энн Хэтэуэй, лауреат премии «Оскар» за роль в мюзикле «Отверженные». Компанию на экране ей составила другая именитая актриса — Октавия Спенсер, она также получила премию американской академии за драму «Прислуга». На вторых планах в «Ведьмах» можно заметить Стэнли Туччи («Милые кости», «Терминал») и Криса Рока («Догма», «Полицейский из Беверли-Хиллз 2»).
Маленький мальчик переезжает жить к своей любимой бабушке в деревню, расположенную в Индианаполисе. Поначалу все идет хорошо: пожилая женщина очень любит своего внука и активно заботится о нем. Однако счастливая жизнь заканчивается, когда мальчик знакомится с мисс Эвой Эрнст. По слухам, она ведьма и тайно ненавидит детей. Чтобы отвлечь внука, бабушка отправляет его на круизный теплоход. И все бы ничего, но в это же время Эва Эрнст и ее подруги устраивают слет всех ведьм. Миллионы женщин со всего мира собираются в одном месте, чтобы обсудить свои коварные планы на будущее.
В основу сюжета фильма «Ведьмы» легло одноименное произведение Роальда Даля.
Это уже вторая экранизация «Ведьм». В 1990 году режиссер Николас Роуг выпустил фильм по мотивам этого же произведения. Главную роль в нем сыграла звезда «Семейки Аддамс» Анжелика Хьюстон.
Съемки «Ведьм» прошли весной 2019 года.
Из-за пандемии коронавируса было решено отправить фильм на платформу HBO Max. Прокатчиком «Ведьм» в США все еще значится Warner Bros.
Оператором картины выступил Дон Берджесс, который уже работал с Земекисом над фильмами «Изгой», «Форрест Гамп».
Музыку к ленте написал Алан Сильвестри, композитор «Мстителей» и почти всех картин Роберта Земекиса, в том числе трилогии «Назад в будущее».
Ведьмы существуют, и они среди нас! Знаменитую книгу Даля заново откроют для современных зрителей. Визуально инновационные «Ведьмы» Земекиса расскажут полную мрачного юмора и в то же время трогательную историю юного сироты. В конце 1967 года мальчик переезжает к своей любимой бабушке в Демополис, сельский городок в Алабаме. Там они случайно сталкиваются с обманчиво обаятельными и дьявольски коварными ведьмами, поэтому бабуля мудро увозит нашего юного героя на роскошный морской курорт. Увы, они приезжают туда ровно тогда, когда Величайшая Самая Главная Ведьма собирает – конечно же, тайно – последовательниц со всего света, чтобы воплотить свои страшные злодейские планы.