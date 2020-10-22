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Ведьмы Ведьмы
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The Witches

Ведьмы, 2020

2020 / США
6.3 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 5.3
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Мальчик приезжает погостить к бабушке и обнаруживает, что ведьмы - это не выдумки.
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Маленький мальчик приезжает в гости к своей бабушке в сельский район штата Индианаполис. Неподалеку от этого места проживают три коварные женщины, которых в округе все считают ведьмами. Чтобы избавиться от лишнего внимания этих особ, бабушка с внуком отправляются в круиз, еще не зная, что ведьмы задумали массовое сборище.

Постановщиком фильма «Ведьмы» стал оскароносный американский режиссер Роберт Земекис, знакомый миллионам зрителей по фантастической трилогии «Назад в будущее», а также по драмам «Форрест Гамп», «Изгой», комедии «Смерть ей к лицу». Исполнительными продюсерами «Ведьм» выступили прославленные режиссеры Альфонсо Куарон и Гильермо Дель Торо. Главную роль в картине исполнила американская актриса Энн Хэтэуэй, лауреат премии «Оскар» за роль в мюзикле «Отверженные». Компанию на экране ей составила другая именитая актриса — Октавия Спенсер, она также получила премию американской академии за драму «Прислуга». На вторых планах в «Ведьмах» можно заметить Стэнли Туччи («Милые кости», «Терминал») и Криса Рока («Догма», «Полицейский из Беверли-Хиллз 2»).

Маленький мальчик переезжает жить к своей любимой бабушке в деревню, расположенную в Индианаполисе. Поначалу все идет хорошо: пожилая женщина очень любит своего внука и активно заботится о нем. Однако счастливая жизнь заканчивается, когда мальчик знакомится с мисс Эвой Эрнст. По слухам, она ведьма и тайно ненавидит детей. Чтобы отвлечь внука, бабушка отправляет его на круизный теплоход. И все бы ничего, но в это же время Эва Эрнст и ее подруги устраивают слет всех ведьм. Миллионы женщин со всего мира собираются в одном месте, чтобы обсудить свои коварные планы на будущее.

 

 

В основу сюжета фильма «Ведьмы» легло одноименное произведение Роальда Даля.

Это уже вторая экранизация «Ведьм». В 1990 году режиссер Николас Роуг выпустил фильм по мотивам этого же произведения. Главную роль в нем сыграла звезда «Семейки Аддамс» Анжелика Хьюстон.

Съемки «Ведьм» прошли весной 2019 года.

Из-за пандемии коронавируса было решено отправить фильм на платформу HBO Max. Прокатчиком «Ведьм» в США все еще значится Warner Bros.

Оператором картины выступил Дон Берджесс, который уже работал с Земекисом над фильмами «Изгой», «Форрест Гамп».

Музыку к ленте написал Алан Сильвестри, композитор «Мстителей» и почти всех картин Роберта Земекиса, в том числе трилогии «Назад в будущее».

Ведьмы существуют, и они среди нас! Знаменитую книгу Даля заново откроют для современных зрителей. Визуально инновационные «Ведьмы» Земекиса расскажут полную мрачного юмора и в то же время трогательную историю юного сироты. В конце 1967 года мальчик переезжает к своей любимой бабушке в Демополис, сельский городок в Алабаме. Там они случайно сталкиваются с обманчиво обаятельными и дьявольски коварными ведьмами, поэтому бабуля мудро увозит нашего юного героя на роскошный морской курорт. Увы, они приезжают туда ровно тогда, когда Величайшая Самая Главная Ведьма собирает – конечно же, тайно – последовательниц со всего света, чтобы воплотить свои страшные злодейские планы.

6.3 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 29 октября 2020
Премьера онлайн 22 октября 2020
Премьера в мире 22 октября 2020
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Роберт Земекис
Роберт Земекис
В ролях
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Октавия Спенсер
Октавия Спенсер
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Крис Рок
Крис Рок
Коди-Лей Истик
Коди-Лей Истик
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В страшной автомобильной аварии мальчик теряет родителей. Остаться в одиночестве ему не дает любящая бабушка, которая помогает внуку не повесить нос и пережить эти темные времена. Вот только это лишь начало трудностей. На новом месте юноша встречает таинственную женщину, соблазняющую бесплатными сладостями. Ею оказывается самая настоящая ведьма. Эти злые существа из сказок реальны, ненавидят детей и мечтают превратить их в беспомощных животных, только бы не чувствовать противного запаха. Такие…
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Станислав Ян 29 октября 2020, 16:01
Прекрасная сказка Земекиса на музыку Алана Сильвестри. Будет интересна не только детям, но и взрослым. Сказка и пугает, и смешит, и учит доброму.… Читать дальше…
Ярик Симонов 4 ноября 2020, 20:11
Ходили с дочкой, ей понравилось! Надеемся, что будет вторая часть!
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саундтрек фильма Ведьмы
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Энн Хэтэуэй извинилась за изображение инвалидности в фильме «Ведьмы» Ее героиню сочли насмешкой над людьми с аномалией конечностей.
Написать
9 ноября 2020 10:28
«Борат 2» — вторая крупнейшая онлайн-премьера 2020 года На первом месте оказался «Гамильтон», а на третьем — «Мой шпион».
Написать
5 ноября 2020 11:36
Студия Warner Bros сожалеет, что фильм «Ведьмы» обидел сообщество инвалидов Образ трехпалых ведьм не оценили.
Написать
5 ноября 2020 09:30
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