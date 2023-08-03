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Зомби-апокалипсис и список из 100 дел, что я выполню перед смертью Зомби-апокалипсис и список из 100 дел, что я выполню перед смертью
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Zom 100: Zombie ni Naru made ni Shitai 100 no Koto

Зомби-апокалипсис и список из 100 дел, что я выполню перед смертью , 2023

2023 / Япония
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О фильме

Когда начинается зомби-апокалипсис, обычный офисный трудоголик вне себя от счастья, что больше не надо ходить на ненавистную работу, составляет список из 100 дел, которые давно мечтал воплотить в жизнь.

Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 3 августа 2023
Премьера в мире 3 августа 2023
Возраст 18+
Режиссер
Юсукэ Исида
В ролях
Кадзуки Китамура
Юи Ичикава
Акасо Ейджи
Маи Сираиси
Сюнтаро Янаги
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зомби-апокалипсис и список из 100 дел, что я выполню перед смертью 2 постера
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Вызов
Вызов
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