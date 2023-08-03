КиноафишаФильмыЗомби-апокалипсис и список из 100 дел, что я выполню перед смертью
Zom 100: Zombie ni Naru made ni Shitai 100 no Koto
Зомби-апокалипсис и список из 100 дел, что я выполню перед смертью , 2023
2023 / Япония
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О фильме
Когда начинается зомби-апокалипсис, обычный офисный трудоголик вне себя от счастья, что больше не надо ходить на ненавистную работу, составляет список из 100 дел, которые давно мечтал воплотить в жизнь.