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Орудия смерти: Город костей Орудия смерти: Город костей
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Орудия смерти: Город костей, 2013

2013 / США / Германия
7.1 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходит в современном Нью-Йорке. На первый взгляд обычная девочка-подросток, Клэри Фрэй, обнаруживает, что она является потомком линии Сумеречных Охотников, секретного отряда молодых воинов-полуангелов, вступивших в древнюю битву за защиту нашего мира от демонов. После исчезновения своей матери Клэри должна объединить усилия с группой Охотников, которые познакомят ее с опасным альтернативным Нью-Йорком, называемым Теневым миром, наполненным демонами, колдунами, вампирами, оборотнями и другими смертоносными существами. 

  • Фильм основан на одноименном романе Кассандры Клэр, первой книге из серии «Орудия смерти». Сценарной адаптацией книги занималась Джессика Постиго. 
  • В юности Лили Коллинз была большой поклонницей оригинальной серии книг. Когда она узнала, что по ее мотивам будет сниматься фильм, она сделала множество телефонных звонков на киностудию, чтобы заполучить желанную роль Клэри.
  • Студия планировала создать большую франшизу, такую как «Голодные игры» или «Сумерки», но из-за плохих кассовых сборов, критического приема и разочарования поклонников книг идея была отброшена. В данный момент планируется полностью перезапустить франшизу в формате телесериала. 

Клэри Фрэй всегда считала себя самой обыкновенной девушкой, пока не выяснилось, что она — потомок древнего рода Сумеречных Охотников, тайной касты воинов-полуангелов, защищающих наш мир от демонов. Когда мама Клэри исчезает, девушка объединяется с Сумеречными охотниками, чтобы спасти ее. Так начинается ее опасное знакомство с иной реальностью, в которой существуют демоны, маги, вампиры, оборотни и другие смертоносные существа.

7.1 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 22 августа 2013
Премьера онлайн 1 июля 2017
Премьера в мире 21 августа 2013
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Харольд Цварт
В ролях
Лили Коллинз
Лили Коллинз
Джонатан Риз Майерс
Джонатан Риз Майерс
Лина Хиди
Лина Хиди
Кевин Зегерс
Кевин Зегерс
Джейми Кэмпбелл Бауэр
Джейми Кэмпбелл Бауэр
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Орудия смерти: Город костей 17 постеров
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Орудия смерти: Город костей
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Сумерки я не осилила, только половину первого фильма могу себе в культурный багаж записать. Нудно там как-то, грустно.
А в Костях бодро и весело.… Читать дальше…
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел без каких-либо особых эмоций. Узнал, что такое "готика", магические руны и прочая мистическая дребедень. Фильм в жанре… Читать дальше…
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