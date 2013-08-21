Орудия смерти: Город костей, 2013

Действие фильма происходит в современном Нью-Йорке. На первый взгляд обычная девочка-подросток, Клэри Фрэй, обнаруживает, что она является потомком линии Сумеречных Охотников, секретного отряда молодых воинов-полуангелов, вступивших в древнюю битву за защиту нашего мира от демонов. После исчезновения своей матери Клэри должна объединить усилия с группой Охотников, которые познакомят ее с опасным альтернативным Нью-Йорком, называемым Теневым миром, наполненным демонами, колдунами, вампирами, оборотнями и другими смертоносными существами.
Клэри Фрэй всегда считала себя самой обыкновенной девушкой, пока не выяснилось, что она — потомок древнего рода Сумеречных Охотников, тайной касты воинов-полуангелов, защищающих наш мир от демонов. Когда мама Клэри исчезает, девушка объединяется с Сумеречными охотниками, чтобы спасти ее. Так начинается ее опасное знакомство с иной реальностью, в которой существуют демоны, маги, вампиры, оборотни и другие смертоносные существа.
А в Костях бодро и весело.… Читать дальше…