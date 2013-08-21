Орудия смерти: Город костей, 2013

Клэри Фрэй всегда считала себя самой обыкновенной девушкой, пока не выяснилось, что она — потомок древнего рода Сумеречных Охотников, тайной касты воинов-полуангелов, защищающих наш мир от демонов. Когда мама Клэри исчезает, девушка объединяется с Сумеречными охотниками, чтобы спасти ее. Так начинается ее опасное знакомство с иной реальностью, в которой существуют демоны, маги, вампиры, оборотни и другие смертоносные существа.