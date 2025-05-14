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Постер фильма Ослепленный желаниями
Постер фильма Ослепленный желаниями
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Ослепленный желаниями

Ослепленный желаниями

The Bedazzled 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Скромный и закомплексованный повар из бара Стенли Мун безумно влюбляется в официантку и находится на грани самоубийства. Его спасает вмешательство вполне обыкновенного Джорджа Спиготта, который на самом деле не кто иной, как дьявол собственной персоной. Он предлагает Стенли договор. В обмен на его душу он гарантирует ему покорение красотки путём исполнения семи желаний. Но на самом деле каждое выполненное желание оборачивается катастрофой.

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 30 октября 1967
Дата выхода
30 октября 1967 Великобритания
30 октября 1967 Дания 11
10 декабря 1967 США
Бюджет $600 000
Производство Stanley Donen Films
Другие названия
Bedazzled, Un Fausto moderno, Fanden er løs, Mi amigo el diablo, Stanley Donen's Bedazzled, Al diablo con el diablo, Bájkeverő, Dusza na sprzedaż, Fantasmes, Il mio amico il diavolo, Mephisto '68, Min kompis djävulen, O Diabo é Meu Sócio, Os Sete Desejos, Šetoniškas sanderis, Ta 7 amartimata, Ystäväni paholainen, Ослеплённый желаниями, 悪いことしましョ!（1968）
Режиссер
Стэнли Донен
В ролях
Элинор Брон
Рэкел Уэлч
Дадли Мур
Питер Кук
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
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14 мая 2025 23:00
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