Скромный и закомплексованный повар из бара Стенли Мун безумно влюбляется в официантку и находится на грани самоубийства. Его спасает вмешательство вполне обыкновенного Джорджа Спиготта, который на самом деле не кто иной, как дьявол собственной персоной. Он предлагает Стенли договор. В обмен на его душу он гарантирует ему покорение красотки путём исполнения семи желаний. Но на самом деле каждое выполненное желание оборачивается катастрофой.
|30 октября 1967
|Великобритания
|30 октября 1967
|Дания
|11
|10 декабря 1967
|США