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Ghost Project

Проект «Призрак», 2023

2023 / США
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О фильме

Людей всегда тянуло к загадочному, необъяснимому, мистическому. Но есть и те, кто пытается изучать сверхъестественное с научной точки зрения, чтобы дойти до сути. Трое молодых программистов натыкаются на старую разработку, с помощью которой можно обнаруживать сверхъестественные сущности. Герои весьма заинтересовались возможностью увидеть то, чего обычные люди не могут заметить. Усовершенствовав старую технологию, программисты устанавливают на свои телефоны приложение, которое кардинальным образом поменяет их жизнь, ведь теперь они могут видеть призраков. Но насколько безопасно нарушать потусторонний покой?

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 5 декабря 2023
Премьера в мире 5 декабря 2023
Возраст 18+
Режиссер
Федерико Финкелстайн
В ролях
Рэймонд Эдвард Ли
Хуан Крус Ройя
Лора Казале
Ли Чжан Чжунбо
Гэйл Брэддикс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
4.4 IMDb
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Постер фильма Проект «Призрак» 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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