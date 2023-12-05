Проект «Призрак», 2023

Людей всегда тянуло к загадочному, необъяснимому, мистическому. Но есть и те, кто пытается изучать сверхъестественное с научной точки зрения, чтобы дойти до сути. Трое молодых программистов натыкаются на старую разработку, с помощью которой можно обнаруживать сверхъестественные сущности. Герои весьма заинтересовались возможностью увидеть то, чего обычные люди не могут заметить. Усовершенствовав старую технологию, программисты устанавливают на свои телефоны приложение, которое кардинальным образом поменяет их жизнь, ведь теперь они могут видеть призраков. Но насколько безопасно нарушать потусторонний покой?