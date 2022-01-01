Полтергейст 3, 1988

Чтобы обмануть злых духов, родители юной Кэрол Энн Фрилинг решили спрятать ее у родственников, которые живут на сто каком-то этаже в одном из небоскребов Чикаго. Дядя и тетя девочки (Брюс и Патрисия Гарднеры), а также их собственная дочь-старшеклассница Донна заботятся о Кэрол Энн, как о родной, но они не в силах предотвратить неизбежное.

Проповедник Генри Кэйн, слегка изменивший свою внешность, разыскал малышку, — теперь он жаждет отомстить за поражение, которое было нанесено ему и его приспешникам в Аризоне…