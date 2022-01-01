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Полтергейст 3 Полтергейст 3
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Poltergeist III

Полтергейст 3, 1988

1988 / США
4.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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О фильме

Чтобы обмануть злых духов, родители юной Кэрол Энн Фрилинг решили спрятать ее у родственников, которые живут на сто каком-то этаже в одном из небоскребов Чикаго. Дядя и тетя девочки (Брюс и Патрисия Гарднеры), а также их собственная дочь-старшеклассница Донна заботятся о Кэрол Энн, как о родной, но они не в силах предотвратить неизбежное.

Проповедник Генри Кэйн, слегка изменивший свою внешность, разыскал малышку, — теперь он жаждет отомстить за поражение, которое было нанесено ему и его приспешникам в Аризоне…

4.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1988
Премьера в России 10 июня 1988
Премьера в мире 10 июня 1988
Возраст 16+
Режиссер
Гари Шерман
В ролях
Том Скеррит
Том Скеррит
Нэнси Аллен
Хезер О’Рурк
Зельда Рубинштейн
Лара Флинн Бойл
Лара Флинн Бойл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Полтергейст 3 2 постера
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