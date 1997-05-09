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Белоснежка: Страшная сказка Белоснежка: Страшная сказка
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Белоснежка: Страшная сказка, 1997

1997 / США
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Давным - давно жили - были на свете благородный господин и его красавица - жена. Жили они счастливо и богато, но однажды в их дом пришла беда, и хозяин фамильного замка овдовел. С тех пор его единственным утешением была прекрасная юная дочь Лиллиан, которую за сказочную красоту назвали Белоснежкой.

Но, оправившись от потери, он привел в дом новую хозяйку, прекрасную ликом, но ледяную сердцем леди Клаудию, которая сразу же невзлюбила кроткую падчерицу и поклялась сжить ее со свету, повинуясь жестоким советам своего зеркала.

7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1997
Премьера в России 9 мая 1997
Премьера онлайн 21 апреля 2013
Премьера в мире 9 мая 1997
Возраст 18+
Режиссер
Майкл Кон
В ролях
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Сэм Нил
Сэм Нил
Гил Беллоуз
Гил Беллоуз
Тэрин Дэвис
Брайан Гловер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Белоснежка: Страшная сказка 3 постера
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Белоснежка: Страшная сказка
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саундтрек фильма Белоснежка: Страшная сказка
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12 марта 2020 10:44
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