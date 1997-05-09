Белоснежка: Страшная сказка, 1997

Давным - давно жили - были на свете благородный господин и его красавица - жена. Жили они счастливо и богато, но однажды в их дом пришла беда, и хозяин фамильного замка овдовел. С тех пор его единственным утешением была прекрасная юная дочь Лиллиан, которую за сказочную красоту назвали Белоснежкой.

Но, оправившись от потери, он привел в дом новую хозяйку, прекрасную ликом, но ледяную сердцем леди Клаудию, которая сразу же невзлюбила кроткую падчерицу и поклялась сжить ее со свету, повинуясь жестоким советам своего зеркала.