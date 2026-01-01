Лос-анджелесский полицейский Джек Муни — расист по убеждению. Можете представить его недовольство, когда он, придя в себя после трансплантационной операции узнает, что ему пересажено сердце негра. И не простого негра, а личного врага Джека — погибшего накануне адвоката, связанного с преступным миром. И можете представить бешенство Джека, когда негр начинает «доставать» его даже после своей смерти, являясь к полицейскому в качестве призрака.
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