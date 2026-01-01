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Постер фильма Состояние сердца
5.6
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5.6

Состояние сердца

, 1989
Heart Condition
США / боевик, комедия, фэнтези / 18+
Постер фильма Состояние сердца
5.6

О фильме

Лос-анджелесский полицейский Джек Муни — расист по убеждению. Можете представить его недовольство, когда он, придя в себя после трансплантационной операции узнает, что ему пересажено сердце негра. И не простого негра, а личного врага Джека — погибшего накануне адвоката, связанного с преступным миром. И можете представить бешенство Джека, когда негр начинает «доставать» его даже после своей смерти, являясь к полицейскому в качестве призрака.

В ролях

Боб Хоскинс
Боб Хоскинс
Jack Moony
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Napoleon Stone
Хлоя Уэбб
Crystal Gerrity
Роджер Э. Мосли
Captain Wendt
Алан Рачинс
Доктор Познер
Джеффри Мик
Graham
Жанетт дю Буа
Mrs. Stone
Рэй Бэйкер
Harry Zara
Eva LaRue
Peisha
Frank R. Roach
Senator Marquand
Режиссер Джеймс Д. Пэрриотт
Сценарист Джеймс Д. Пэрриотт
Композитор Патрик Леонард
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 2 февраля 1990
Дата выхода
9 июня 1995 Россия 16+
18 июля 1990 Германия
9 июня 1995 Казахстан
2 февраля 1990 США
9 июня 1995 Украина
3 мая 1991 Финляндия
8 июля 1993 Чехия U
MPAA R
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $4 134 992
Производство New Line Cinema
Другие названия
Heart Condition, Mi amigo el fantasma, Um Espírito Grudou em Mim, Un ange de trop, Black Ghost, Der Chaoten-Cop, Filoi kardiakoi, Hjertelige Uvenner, Hjertetrøbbel, Inimigos do Coração, Kłopotliwy przeszczep, Mitt svarta jag, Širdies yda, Slab de inimă, Srčana mana, Sydänystävät, Uma Estranha Condição, Un fantasma per amico, Zsaruszív, Zűrzavaros hekus, Związek przeszczepionych serc, Φίλοι καρδιακοί, Состояние сердца, Сърдечна трансплантация, 私の愛したゴースト, Стан серця, Hjärtevänner, Zwiazek przeszczepionych serc

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 12 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

[Стоун, теперь в виде духа, чихает]
Jack Moony Как ты можешь болеть? Ты же мёртв!
Napoleon Stone Это психологически.
[Муни смеётся]
Napoleon Stone Что тут смешного?
Jack Moony Ипохондрический призрак.

Отзывы о фильме

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