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Флэш
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The Flash

Флэш, 2023

2023 / США
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«Флэш» — новая глава расширенной вселенной DC, запущенной в 2013 году. Кинофраншиза о супергероях из Лиги справедливости, защищающих человечество от всевозможных угроз, стала одной из наиболее прибыльных в истории кинематографа. Кинокартина режиссера Андреса Мускетти предлагает масштабное зрелище в лучших традициях DCEU.

Если Бэтмен, Аквамен, Супермен и Чудо-женщина уже получили свою минуту славы, то Флэш ранее появлялся лишь в кроссовере. Сольная лента позволит узнать о становлении персонажа, а также о его главном подвиге.

Помимо Барри Аллена, способного развивать сверхзвуковую скорость, на экраны вернется Брюс Уэйн в исполнении Бена Аффлека. Кроме того, в сюжет вводится Супердевушка, сыгранная восходящей звездой Сашей Калле.

Долгожданное возвращение Майкла Китона к образу Брюса Уэйна, по задумке существующего в альтернативной реальности. В 90-е актер исполнял эту роль в дилогии Тима Бертона, получив мировое признание.

Андрес Мускетти, прославившийся экранизацией романа «Оно» (2017), привнес в киновселенную DC собственный уникальный стиль, отличный от того, который представлен в работах Зака Снайдера, Пэтти Дженкинс и Джеймса Вана. Ему удалось сделать «Флэша» непохожим ни на какой другой кинокомикс.

 

Флэш в исполнении Эзры Миллера появлялся также в фильме «Отряд самоубийц».

Актриса Кирси Клемонс играла в прошлом фильме Рика Фамуйива «Наркотик».

«Флэш» Рика Фамуйивы является не единственной адаптацией комиксов о Барри Аллене наших дней. Также с 2014 года на телеканале CW выходит сериал «Флэш», где супергероя играет Грант Гастин.

Брэдли Купер, Крис Пайн, Мэттью Фокс и Райан Квантен пробовались на роль Флэша прежде, чем она досталась Эзре Миллеру.

Эзра Миллер - второй актёр нетрадиционной ориентации, сыгравший во Вселенной DC. До этого Кара Делевинь, которая является открытой бисексуалкой, исполняла роль Чародейки в «Отряде самоубийц».

По слухам, в фильме появится Капитан Бумеранг в исполнении Джая Кортни.

Имоджен Путс могла сыграть роль, которая досталась в итоге Кирси Клемонс.

Эзра Миллер уже появлялся в образе Барри Аллена в фильмах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Отряд Самоубийц», и «Лига справедливости» (включая четырехчасовую версию Зака Снайдера).

Изначально предполагалось, что «Флэш» выйдет на экраны в 2018 году, но производство неоднократно откладывалось. Первый вариант сценария написали Фил Лорд и Кристофер Миллер. Студия также предлагала дуэту самостоятельно поставить картину, но из-за плотного графика они ответили отказом. Следующим вакантное место получил Сет Грэм-Смит, но выбыл из проекта ввиду творческих разногласий. Его судьбу повторил Рик Фамуйива, после чего рассматривались кандидатуры Роберта Земекиса, Мэтью Вона и Сэма Рэйми. В итоге должность режиссера занял Андрес Мускетти, а сценаристкой выступила Кристина Ходсон.

К роли Бэтмена должен был вернуться Бен Аффлек. Кроме того, ходили слухи о возможном участии Кристиана Бэйла, сыгравшего Темного рыцаря в трилогии Кристофера Нолана, а также Майкла Китона, воплотившего тот же образ в экранизациях Тима Бертона.

Прежде Кристина Ходсон работала над сценарием к «Хищным Птицам» о приключениях суперзлодейки Харли Квинн.

Рэй Фишер рассчитывал сыграть Киборга во второй раз. Но из-за скандалов, связанных с обвинениями актера в адрес DC Films, студия уволила его из франшизы. По версии продюсеров, Фишер ушел по собственному желанию.

В 2020 году к актерскому касту присоединилась Саша Калле, которой досталась роль Супергерл. «Флэш» станет дебютом молодой актрисы на большом экране. До этого знаменитую уроженку Криптона играли Хелен Слейтер и Мелисса Бенойст.

Физик-ядерщик Барри Аллен после несчастного случая оказывается облучённым ядохимикатами. Чудом оставшись в живых, приняв смертельную долю химических веществ и метаморфоз, произошедших с его ДНК и организмом в целом, молодой человек открывает в себе способность развивать фантастическую скорость и без труда преодолевать скорость света.

Свои суперспособности Барри решает направить на благо общества, становясь супергероем. Жители Сентрал Сити называют взошедшую звезду небосклона справедливости «Вспышка». Однако, есть и те, кому не в радость новый универсальный блюститель правопорядка и защитник Закона — бесчисленные уголовники, бандиты и негодяи решают раз и навсегда расправиться со Вспышкой, придумывая ухищрения и коварные ловушки, дабы истребить сверхбыстрого борца со злом…

Продолжительность 18 минут
Год выпуска 2023
Премьера в России 22 июня 2023
Премьера в мире 2 ноября 2022
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Андрес Мускетти
Андрес Мускетти
В ролях
Эзра Миллер
Эзра Миллер
Билли Крудап
Билли Крудап
Кирси Клемонс
Кирси Клемонс
Рэй Фишер
Рэй Фишер
Майкл Шеннон
Майкл Шеннон
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Warner Bros и DC решили приостановить сотрудничество с Эзрой Миллером Исполнитель роли Флэша оказался в эпицентре скандала.
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