Флэш, 2023

«Флэш» — новая глава расширенной вселенной DC, запущенной в 2013 году. Кинофраншиза о супергероях из Лиги справедливости, защищающих человечество от всевозможных угроз, стала одной из наиболее прибыльных в истории кинематографа. Кинокартина режиссера Андреса Мускетти предлагает масштабное зрелище в лучших традициях DCEU.

Если Бэтмен, Аквамен, Супермен и Чудо-женщина уже получили свою минуту славы, то Флэш ранее появлялся лишь в кроссовере. Сольная лента позволит узнать о становлении персонажа, а также о его главном подвиге.

Помимо Барри Аллена, способного развивать сверхзвуковую скорость, на экраны вернется Брюс Уэйн в исполнении Бена Аффлека. Кроме того, в сюжет вводится Супердевушка, сыгранная восходящей звездой Сашей Калле.

Долгожданное возвращение Майкла Китона к образу Брюса Уэйна, по задумке существующего в альтернативной реальности. В 90-е актер исполнял эту роль в дилогии Тима Бертона, получив мировое признание.

Андрес Мускетти, прославившийся экранизацией романа «Оно» (2017), привнес в киновселенную DC собственный уникальный стиль, отличный от того, который представлен в работах Зака Снайдера, Пэтти Дженкинс и Джеймса Вана. Ему удалось сделать «Флэша» непохожим ни на какой другой кинокомикс.