Жил-был на свете старый крестьянин, и было у него три сына. Старшие, Данило и Гаврило, слыли умными парнями, а младший Иван – дураком. Повадился кто-то по ночам вытаптывать на поле пшеницу. Старик послал своих сыновей выяснить, кто этот пакостник, но старшие уснули в стогу сена, а Иван выследил златогривую кобылицу и поймал ее. В обмен на свободу волшебная кобылица подарила юноше двух прекрасных коней и Конька-Горбунка. Завистливые братья похитили у Ивана коней и отправились в столицу, но с помощью Конька-Горбунка герою удалось их догнать. На этом приключения Ивана не закончились, наоборот, только начались...