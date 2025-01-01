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Конек-Горбунок

Konyok-gorbunok 18+
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О фильме

Жил-был на свете старый крестьянин, и было у него три сына. Старшие, Данило и Гаврило, слыли умными парнями, а младший Иван – дураком. Повадился кто-то по ночам вытаптывать на поле пшеницу. Старик послал своих сыновей выяснить, кто этот пакостник, но старшие уснули в стогу сена, а Иван выследил златогривую кобылицу и поймал ее. В обмен на свободу волшебная кобылица подарила юноше двух прекрасных коней и Конька-Горбунка. Завистливые братья похитили у Ивана коней и отправились в столицу, но с помощью Конька-Горбунка герою удалось их догнать. На этом приключения Ивана не закончились, наоборот, только начались...

  • Мультфильм снят по одноименной сказке Петра Ершова, написанной в 1834 году. 
  • Режиссером мультфильма выступил один из самых известных советских мультипликаторов Иван Иванов-Вано. При этом в 1947 году вышла первая версия «Конька-Горбунка», созданная Ивановым-Вано в соавторстве с Виктором Громовым и Александрой Снежко-Блоцкой. 
  • Мультфильм «Конек-Горбунок» получил высокую оценку Уолта Диснея. Американский мультипликатор даже разослал его своим коллегам по студии «Дисней» в качестве учебного пособия. 
  • Версии мультфильма 1947 и 1975 годов озвучивали разные актеры. Исключение составил только Георгий Вицин, в обоих версиях подаривший свой голос царскому слуге – спальнику и ряду эпизодических персонажей.

Крестьянский сын Иван ловит вместе с братьями белую кобылу, которая вытаптывает их посевы. Чтобы спасти себя, она обещает родить героям трех коней. Двое из них нормальные, а один –невзрачный и горбатый. Однако оказывается, что именно конек-горбунок самый чудесный из всех. Он владеет магическими способностями, которые в конечном итоге помогают Ивану победить коварного царя и жениться на прекрасной девице.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 11 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 24 октября 1975
Дата выхода
24 июня 1977 Германия
24 октября 1975 СССР
MPAA G
Производство Soyuzmultfilm, Союзмультфильм
Другие названия
Konyok-gorbunok, Das bucklige Pferdchen, The Humpbacked Horse, Конек-Горбунок, Căluțul cocoșat, Cavalinho Mágico, Den puckelryggiga hästen, Den pukkelryggede hest, El caballito jorobado, Il cavallino gobbo, Ivan e il cavallino magico, Ivan e il pony magico, Konek-Gorbunok, Konik Garbusek, Küürselg sälg, Le petit cheval bossu, Púpos lovacska, Taikahepo, Taikahevonen, The Magic Pony, To fteroto alogaki, Trollhästen, Горбоконик, Конёк-Горбунок, Коник-Горбоконик, Коник-Горбунок, せむしの仔馬（1976）
Режиссер
Иван Иванов-Вано
В ролях
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Мария Виноградова
Александр Ханов
Анатолий Кубацкий
Анатолий Кубацкий
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
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Конек-Горбунок

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