Жил-был на свете старый крестьянин, и было у него три сына. Старшие, Данило и Гаврило, слыли умными парнями, а младший Иван – дураком. Повадился кто-то по ночам вытаптывать на поле пшеницу. Старик послал своих сыновей выяснить, кто этот пакостник, но старшие уснули в стогу сена, а Иван выследил златогривую кобылицу и поймал ее. В обмен на свободу волшебная кобылица подарила юноше двух прекрасных коней и Конька-Горбунка. Завистливые братья похитили у Ивана коней и отправились в столицу, но с помощью Конька-Горбунка герою удалось их догнать. На этом приключения Ивана не закончились, наоборот, только начались...
Крестьянский сын Иван ловит вместе с братьями белую кобылу, которая вытаптывает их посевы. Чтобы спасти себя, она обещает родить героям трех коней. Двое из них нормальные, а один –невзрачный и горбатый. Однако оказывается, что именно конек-горбунок самый чудесный из всех. Он владеет магическими способностями, которые в конечном итоге помогают Ивану победить коварного царя и жениться на прекрасной девице.
|24 июня 1977
|Германия
|24 октября 1975
|СССР