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Monster High: Welcome to Monster High

Добро пожаловать в Monster High, 2016

2016 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме

Монстры - одна из величайших тайн мира. Когда-то они скрывались ото всех, даже друг от друга, так как боялись, что люди узнают об их существовании. Дракулаура, дочь легендарного графа Дракулы, вместе со своими подругами-монстряшками мечтали о такой школе,где все они могли бы быть собой и ужасно классно проводить время. Но даже в таком удивительном месте случаются катастрофы: злые зомби угрожают раскрыть их тайну. Теперь ученицы должны спасти свою школу и сделать так, чтобы она осталась уютным домом для каждого монстра!

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 27 августа 2016
Премьера в мире 27 августа 2016
Возраст 6+
Режиссер
Джан Фалкенштейн
В ролях
Debi Derryberry
Кассандра Моррис
Кристина Милиция
Кристина Милиция
Салли Саффиоти
Майкл Сорич
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Добро пожаловать в Monster High 3 постера
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