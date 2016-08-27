Добро пожаловать в Monster High, 2016

Монстры - одна из величайших тайн мира. Когда-то они скрывались ото всех, даже друг от друга, так как боялись, что люди узнают об их существовании. Дракулаура, дочь легендарного графа Дракулы, вместе со своими подругами-монстряшками мечтали о такой школе,где все они могли бы быть собой и ужасно классно проводить время. Но даже в таком удивительном месте случаются катастрофы: злые зомби угрожают раскрыть их тайну. Теперь ученицы должны спасти свою школу и сделать так, чтобы она осталась уютным домом для каждого монстра!