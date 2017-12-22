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Легенда о демонической кошке
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Kûkai

Легенда о демонической кошке, 2017

2017 / Китай / Япония
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Монах Кукай — крупный религиозный и государственный деятель эпохи Хэйан. Легенда буддизма, основатель эзотерической школы «Сингон».

В 804 году он был еще совсем молодым человеком, когда в составе дипломатической миссии отправился в Китай, чтобы изучать священные тексты Ваджраяны. Будучи представлен при дворе великого танского императора Сянь-цзуна, Кукай познакомился с чиновником (в будущем — великим поэтом) Бо Цзюйи. Новые приятели не подозревали, что скоро им предстоит принять участие в расследовании серии загадочных убийств.

6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 22 декабря 2017
Премьера в мире 22 декабря 2017
Возраст 18+
Режиссер
Чэнь Кайгэ
В ролях
Сюань Хуан
Сёта Сомэтани
Сёта Сомэтани
Китти Чжан Юки
Хироси Абэ
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Легенда о демонической кошке 2 постера
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