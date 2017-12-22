Легенда о демонической кошке, 2017

Монах Кукай — крупный религиозный и государственный деятель эпохи Хэйан. Легенда буддизма, основатель эзотерической школы «Сингон».



В 804 году он был еще совсем молодым человеком, когда в составе дипломатической миссии отправился в Китай, чтобы изучать священные тексты Ваджраяны. Будучи представлен при дворе великого танского императора Сянь-цзуна, Кукай познакомился с чиновником (в будущем — великим поэтом) Бо Цзюйи. Новые приятели не подозревали, что скоро им предстоит принять участие в расследовании серии загадочных убийств.