Конг: Остров черепа, 2017

Экранизаций истории о гигантском чудовище Кинг Конге существует уже не один десяток. Одной из последних и самых известных стала картина Питера Джексона 2005 года, главную роль в которой исполнила Наоми Уоттс. Автором нового фильма стал Джордан Вот-Робертс («Долина смерти», «Короли лета»). В главных ролях в ленте «Конг: Остров черепа» снялись самые востребованные актёры современности, среди которых Том Хиддлстон («Тор», «Высотка»), Бри Ларсон («Комната», «Скотт Пилигрим против всех»), Тоби Кеббел («Планета обезьян: Революция»), Сэмюэл Л. Джексон («Неуязвимый», «Мстители», «Омерзительная восьмёрка»), а также Джон Гудман («Кловерфилд, 10», «Большой Лебовски») и Джон Си Райли («Резня», «Банды Нью-Йорка»).
Сюжет фильма «Конг: Остров черепа» развернётся в 70-е годы минувшего столетия. Команда отважных героев отправляется на далёкий и загадочный Остров черепа, тот самый, откуда в мир был привезён Кинг Конг. Их цель на этот раз – не существо, а некий материал. Также один из членов отряда надеется найти там пропавшего брата. Однако путь на остров лежит долгий, и никто из команды никогда не сможет забыть то, что там скрывается.
- Некоторые сцены фильма «Конг: Остров черепа» снимались на Гавайях рядом с локациями, где был снят «Парк Юрского периода»
- В фильме «Конг: Остров черепа» есть отсылки к картине «Годзилла» 2014 года. У студии также в планах разработка масштабного кроссовера «Годзилла против Кинг Конга»
- Бюджет картины составил 190 миллионов долларов
- Роли Джона Си Райли и Сэмуэля Л. Джексона изначально должны были сыграть Майкл Китон и Дж.К. Симмонс
- Кори Хоукинс и Джейсон Митчелл играли вместе в фильме «Голос улиц»
- «Кинг Конг» 1976 года также снимался на Гавайях
- В фильме «Конг: Остров черепа» появится самый большой Кинг Конг всех времён, он будет в 4 раза выше чудовища Питера Джексона
Действие фильма переносит зрителя в 70-е годы прошлого века. Главный герой организует экспедицию к острову Черепа, вечно покрытому туманом, на котором когда-то был пойман Кинг-Конг, чтобы найти пропавшего брата и некую таинственную субстанцию. Во время нелегких поисков путешественникам предстоит столкнуться с кошмарным миром монстров жуткого острова.
Действительно здорово сняли.
Очень понравилась армейская обстановка и то насколько они обеспечены всем в первой части… Читать дальше…