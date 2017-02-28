Конг: Остров черепа, 2017

Экранизаций истории о гигантском чудовище Кинг Конге существует уже не один десяток. Одной из последних и самых известных стала картина Питера Джексона 2005 года, главную роль в которой исполнила Наоми Уоттс. Автором нового фильма стал Джордан Вот-Робертс («Долина смерти», «Короли лета»). В главных ролях в ленте «Конг: Остров черепа» снялись самые востребованные актёры современности, среди которых Том Хиддлстон («Тор», «Высотка»), Бри Ларсон («Комната», «Скотт Пилигрим против всех»), Тоби Кеббел («Планета обезьян: Революция»), Сэмюэл Л. Джексон («Неуязвимый», «Мстители», «Омерзительная восьмёрка»), а также Джон Гудман («Кловерфилд, 10», «Большой Лебовски») и Джон Си Райли («Резня», «Банды Нью-Йорка»).

Сюжет фильма «Конг: Остров черепа» развернётся в 70-е годы минувшего столетия. Команда отважных героев отправляется на далёкий и загадочный Остров черепа, тот самый, откуда в мир был привезён Кинг Конг. Их цель на этот раз – не существо, а некий материал. Также один из членов отряда надеется найти там пропавшего брата. Однако путь на остров лежит долгий, и никто из команды никогда не сможет забыть то, что там скрывается.