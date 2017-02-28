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Конг: Остров черепа Конг: Остров черепа
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Kong: Skull Island

Конг: Остров черепа, 2017

2017 / США
7.8 Оцените
106 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Блокбастер о легендарном Кинг Конге
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Экранизаций истории о гигантском чудовище Кинг Конге существует уже не один десяток. Одной из последних и самых известных стала картина Питера Джексона 2005 года, главную роль в которой исполнила Наоми Уоттс. Автором нового фильма стал Джордан Вот-Робертс («Долина смерти», «Короли лета»). В главных ролях в ленте «Конг: Остров черепа» снялись самые востребованные актёры современности, среди которых Том Хиддлстон («Тор», «Высотка»), Бри Ларсон («Комната», «Скотт Пилигрим против всех»), Тоби Кеббел («Планета обезьян: Революция»), Сэмюэл Л. Джексон («Неуязвимый», «Мстители», «Омерзительная восьмёрка»), а также Джон Гудман («Кловерфилд, 10», «Большой Лебовски») и Джон Си Райли («Резня», «Банды Нью-Йорка»). 

Сюжет фильма «Конг: Остров черепа» развернётся в 70-е годы минувшего столетия. Команда отважных героев отправляется на далёкий и загадочный Остров черепа, тот самый, откуда в мир был привезён Кинг Конг. Их цель на этот раз – не существо, а некий материал. Также один из членов отряда надеется найти там пропавшего брата. Однако путь на остров лежит долгий, и никто из команды никогда не сможет забыть то, что там скрывается.

- Некоторые сцены фильма «Конг: Остров черепа» снимались на Гавайях рядом с локациями, где был снят «Парк Юрского периода»

- В фильме «Конг: Остров черепа» есть отсылки к картине «Годзилла» 2014 года. У студии также в планах разработка масштабного кроссовера «Годзилла против Кинг Конга»

- Бюджет картины составил 190 миллионов долларов

- Роли Джона Си Райли и Сэмуэля Л. Джексона изначально должны были сыграть Майкл Китон и Дж.К. Симмонс

- Кори Хоукинс и Джейсон Митчелл играли вместе в фильме «Голос улиц»

- «Кинг Конг» 1976 года также снимался на Гавайях

- В фильме «Конг: Остров черепа» появится самый большой Кинг Конг всех времён, он будет в 4 раза выше чудовища Питера Джексона

Действие фильма переносит зрителя в 70-е годы прошлого века. Главный герой организует экспедицию к острову Черепа, вечно покрытому туманом, на котором когда-то был пойман Кинг-Конг, чтобы найти пропавшего брата и некую таинственную субстанцию. Во время нелегких поисков путешественникам предстоит столкнуться с кошмарным миром монстров жуткого острова.

7.8 Оцените
106 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 9 марта 2017
Премьера онлайн 27 июня 2017
Премьера в мире 28 февраля 2017
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Джордан Вот-Робертс
Джордан Вот-Робертс
В ролях
Том Хиддлстон
Том Хиддлстон
Майкл Китон
Майкл Китон
Джон Си Райли
Джон Си Райли
Цзин Тянь
Цзин Тянь
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Конг: Остров черепа 6 постеров
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Конг: Остров черепа
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Наша рецензия
Ситуация с очередной реинкарнацией, — уж приходится мириться, — нетленного Кинг-Конга, на сей раз подаваемой под грифом «Остров Черепа», похожа на секс по телефону. Обсуждать его с друзьями в один момент оказывается как минимум глупо, да и воспринимать всерьёз не приходится. Остаётся лишь подключить фантазию и наслаждаться процессом: здесь и сейчас, — и ни в коем случае не рассчитывать на серьёзные отношения. Дело в том, что с любым перезапуском той или иной…
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khaos11 10 марта 2017, 13:56
Если вы знакомы с лентой Питера Джексона (да и с недавней Годзиллой), то в данном фильме не найдете для себя ничего нового, окромя цветастых… Читать дальше…
Dax 11 марта 2017, 21:47
Фильм очень хорош!
Действительно здорово сняли.
Очень понравилась армейская обстановка и то насколько они обеспечены всем в первой части… Читать дальше…
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21 января 2022 11:49
Студия Legendary намерена выпустить сиквел «Годзиллы против Конга» Проект получил название «Сын Конга».
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28 апреля 2021 10:43
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