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Удивительные приключения мистера Уандерберда Удивительные приключения мистера Уандерберда
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La bergère et le ramoneur

Удивительные приключения мистера Уандерберда, 1952

1952 / Франция
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Анимационный фильм по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 3 минуты
Год выпуска 1952
Премьера в мире 1 сентября 1952
Возраст 18+
MPAA G
Режиссер
Поль Гримо
В ролях
Пьер Брассер
Анук Эме
Анук Эме
Серж Реджани
Макс Эдриан
Роже Блин
Все актеры и съемочная группа
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7.9333334
Постер мультфильма Удивительные приключения мистера Уандерберда 2 постера
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