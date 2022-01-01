Фильмы в жанре сказка

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Барби: Академия принцесс
Барби: Сказочная страна. Волшебная Радуга
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Бэтмен: начало
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Ван Хельсинг
Варвара-краса, длинная коса
Василиса прекрасная
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ЗА
Загадка
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Золушка
Золушка
Золушка
Золушка 2
Золушка 4x4
Золушка: злые чары
ЗУ
Зубная фея
И
И грянул гром
ИВ
Иван Царевич и Серый Волк
Иван да Марья
ИЛ
Илья Муромец
ИС
История вечной любви
История игрушек 2
История китайских призраков
КА
Как Иванушка-дурачок за чудом ходил
Как кузнец счастье искал
Как приручить дракона
Калиф-Аист
Каменный цветок
Карлик Нос
Каспер 3: встреча
КЕ
Кейт и Лео
КЛ
Клятва
КН
Книга джунглей 2
Книга мастеров
КО
Колдунья
Конек-горбунок
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Коралина в стране кошмаров
Королевство Кривых Зеркал
Королевство алмазов
Корпорация Монстров
Кот
Кот в сапогах
КР
Красавица и чудовище
Кровь и шоколад
Крупная рыба
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Лабиринт
Лабиринт Фавна
Лавка чудес
ЛЕ
Легенда
Ледяная внучка
Лемони Сникет: 33 несчастья
Лесная царевна
Лесной разбойник
Летучий корабль
ЛЖ
Лжец, лжец
ЛО
Лохматый папа
Лохматый спецназ!
ЛУ
Луни Тьюнз: Снова в деле
Лунный мишка
ЛЯ
Лягушачий рай
МА
Мадагаскар
Мадагаскар 2
Маленькая принцесса
Маленький принц
Мальчик-оборотень и волшебный автобус
Мама
Матильда
Маша и Медведь
МЕ
Медальон
Месть снежной королевы
МИ
Миф
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Мой братец Бейб
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Моя ужасная няня
Моя ужасная няня 2
МУ
Мумия
МЭ
Мэри Поппинс
НА
На златом крыльце сидели
Наука сна
НЕ
Небесный замок Лапута
Небо над Берлином
Необыкновенные приключения Карика и Вали
НО
Новая рождественская сказка
Новая старая сказка
Новые похождения Кота в Сапогах
Новые приключения Аленушки и Еремы
Новые приключения Бабки Ежки
Ноев ковчег
Ночной дозор
Ночь в музее
ОБ
Объект любви
Обыкновенное чудо
ОГ
Огонь, вода и... медные трубы
ОД
Однажды в Америке или чисто русская сказка
ОР
Орфей
ОС
Осенний подарок фей
Ослиная шкура
Особняк с привидениями
ПА
Падает вверх
Паутина Шарлотты
ПЕ
Пегги Сью вышла замуж
Пенелопа
Перси Джексон и похититель молний
Печать царя Соломона
ПИ
Пиноккио
Пиноккио. Правдивая история
Пираты Карибского моря: На краю света
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
Питер Пэн
Питер Пэн
ПО
По кусочкам
По щучьему веленью
Под покровом ночи
Подземелье драконов: источник могущества
Подмена
Полено
Полынная сказка в три блина длиной
Полярный экспресс
Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй
Порядок вещей
Последняя Мимзи Вселенной
Похождения Императора
ПР
Престиж
Призрак в законе
Призрак оперы
Приключения Аленушки и Еремы
Приключения Десперо
Приключения Лотты из Самоделкино
Приключения барона Мюнхгаузена
Приключения в тридесятом царстве
Приключения волшебного глобуса, или проделки ведьмы
Приключения принца Ахмеда
Принц Севера
Принц и нищий
Принцесса Аврора
Принцесса Лиллифее
Принцесса Мононоке
Принцесса на горошине
Про Красную Шапочку
Проклятие 2
Просто неотразима
ПУ
Пурпурная роза Каира
Путешествие к Рождественской звезде
РА
Радуга Финиана
Раз, два - горе не беда
РО
Рождественская сказка Маппетов
Ролли и Эльф: Невероятные приключения
РУ
Русалка
Русалочка
Русалочка: начало истории Ариэль
СА
Садко
Санта Клаус 3
Саффи
СЕ
Седьмое путешествие Синдбада
Семьянин
СИ
Сибирочка
Синбад: Легенда семи морей
Синяя птица
СК
Сказания Земноморья
Сказка о Мальчише-Кибальчише
Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке
Сказка о потерянном времени
Сказка о царе Салтане
Сказка про деньги
СЛ
Слезы капали
Слон и веревочка
СМ
Смурфики
СН
Снегурочка
Снежная королева
Снежная королева
Снежная королева
СО
Сокровища четырех корон
Сон в летнюю ночь
Сорванцы из Тимпельбаха
Софи
СП
Спайдервик: Хроники
Спасатели
Спящая красавица
СТ
Старая, старая сказка
Старик Хоттабыч
Степанова памятка
Страна приливов
Страна хороших деточек
Стюарт Литтл
Стюарт Литтл 2
Стюарт Литтл 3: Зов природы
СУ
Сумасшедшие гонки
СЧ
Счастливый зуб
ТА
Тайна Мунакра
Тайна Снежной королевы
Там, где живут чудовища
Там, на неведомых дорожках
ТИ
Тит Андроний
ТР
Три богатыря и шамаханская царица
Три орешка для Золушки
Три толстяка
Труп невесты
ТЫ
Ты можешь быть большим... даже если ты маленький
УЧ
Ученик чародея
ФА
Фанни и Александр
Фантазия
Фантазия 2000
ФЕ
Феи: Волшебное спасение
Феи: Потерянное сокровище
Феи: Тайна зимнего леса
ФИ
Финист - Ясный Сокол
ФО
Фокус-покус
ФР
Фред Клаус, брат Санты
ХО
Ходячий замок
Хоттабыч
ХР
Хребет дьявола
Хроники Нарнии: Принц Каспиан
Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
ХЫ
Хыдыр - деде
ЦЫ
Цыпочка
ЧА
Чарли и шоколадная фабрика
ЧЕ
Чернильное сердце
Черный всадник
ЧУ
Чудесный колокольчик
ШР
Шрэк 2
Шрэк навсегда
Шрэк-третий
ЩЕ
Щелкунчик и крысиный король
Щелкунчик и мышиный король
ЭД
Эдвард руки-ножницы
ЭЛ
Эльф
ЭР
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