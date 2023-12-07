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Perinbaba 2 A Dva Svety
4.5
Perinbaba 2 A Dva Svety
, 2023
Perinbaba 2 A Dva Svety
Словакия / фэнтези / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
4.5
В ролях
Lívia Bielovic
Klara Cibulova
Cervenovlasa
Джульетта Мазина
Perinbaba
Дария Павлович
Zubatá
Рене Штур
Дениза Бискупова
Lukás Frlajs
Lukas
Katarína Hlinková
Darina Jacova
Bride's mother
Daniel Nekonecný
Principal
Lubomír Paulovic
Режиссер
Юрай Якубиско
Сценарист
Юрай Якубиско
Композитор
Петр Гапка
,
Ян Йирасек
,
Ондржей Соукуп
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Словакия
Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
7 декабря 2023
Дата выхода
7 декабря 2023
Словакия
U
7 декабря 2023
Чехия
MP
Бюджет
€4 000 000
Сборы в мире
$988 132
Производство
J&J Jakubisko Film
Другие названия
Perinbaba 2 A Dva Svety, Perinbaba 2, Perinbaba a Dva svety, Perinbaba a dva světy, Perinbaba: Two Realms, Sedemnohý Lukáš
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Рейтинг фильма
4.5
Оцените
10
голосов
3.6
IMDb
Обновлено 21 декабря 2023
Отзывы о фильме
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