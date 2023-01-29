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Алголь
Algol - Tragödie der Macht
Алголь, 1920
1920 / Германия
6.3
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Жанр:
фэнтези
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6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
1920
Режиссер
Ганс Веркмейстер
В ролях
Эмиль Яннингс
Йон Готтовт
Ганс Адалберт Шлеттов
Ганна Ральф
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«Алголь» в кинотеатрах
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