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Волшебная страна 3D Волшебная страна 3D
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Magic Wonderland

Волшебная страна 3D, 2014

2014 / Китай
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме
В небольшой рыбацкой деревушке живет девочка по имени Океана. Она умеет разговаривать с морскими обитателями. Девочка не знает, откуда у нее этот дар и ничего не помнит о своем прошлом. Но однажды к ней является фея волны, которая открывает ей тайну. На самом деле Океана — дочь морской волшебницы, на которую злой дух наложил свои чары. Чтобы спасти маму, юная волшебница должна отправиться в непростое путешествие в далекую Страну Чудес. В пути ее ждет встреча с пиратами, злым колдуном и даже могущественным духом огня, но когда рядом с тобой верные друзья, ничего не страшно.
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 19 февраля 2015
Премьера в мире 1 июня 2014
Возраст 0+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Джианронг Ву
Все актеры и съемочная группа
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7.6
Постер мультфильма Волшебная страна 3D 2 постера
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