Волшебная страна 3D, 2014

В небольшой рыбацкой деревушке живет девочка по имени Океана. Она умеет разговаривать с морскими обитателями. Девочка не знает, откуда у нее этот дар и ничего не помнит о своем прошлом. Но однажды к ней является фея волны, которая открывает ей тайну. На самом деле Океана — дочь морской волшебницы, на которую злой дух наложил свои чары. Чтобы спасти маму, юная волшебница должна отправиться в непростое путешествие в далекую Страну Чудес. В пути ее ждет встреча с пиратами, злым колдуном и даже могущественным духом огня, но когда рядом с тобой верные друзья, ничего не страшно.

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