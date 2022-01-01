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Ворчун, укравший Рождество
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The Grump Who Stole Christmas

Ворчун, укравший Рождество, 2018

2018 / США
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Когда самый опытный помощник Санта-Клауса олень Ларри заявляет, что давно мечтает сам возглавить главный праздник в году, жители Арктики лишь посмеиваются и качают головой. Но вредина Ворчун и его приятель робот Кланк лучше других понимают, что лучше способа испортить долгожданный праздник просто не найти! Именно поэтому они исполняют смелые мечты Ларри и накладывают заклинание, благодаря которому Санта-Клаус и Ларри меняются телами. Лишившись поддержки доброго волшебника в красном кафтане, Ларри быстро понимает, что без Санты праздник — не праздник, а потому тут же принимается искать способ всё вернуть назад.

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2018
Возраст 0+
Постер мультфильма Ворчун, укравший Рождество 1 постер
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