Малефисента: Владычица тьмы, 2019

Хоакин Роннинг, один из режиссеров «Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», снял вторую часть фэнтези «Малефисента». К роли злой колдуньи вернулась Анджелина Джоли, юную принцессу Аврору вновь сыграла Эль Фаннинг. Также в фильме снялись Эд Скрейн, Мишель Пфайффер, Чиветель Эджиофор и Джуно Темпл.

Лента расскажет о сложных взаимоотношениях Малефисенты и будущей королевы Авроры. Обе главные герои хотят защитить волшебный лес и их обитателей от уничтожения. Но в этой непростой борьбе враги неожиданно становятся союзниками, а друзья предают.