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Малефисента: Владычица тьмы Малефисента: Владычица тьмы
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Малефисента: Владычица тьмы, 2019

2019 / США
8.6 Оцените
377 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Малефисента в исполнении Анджелины Джоли вновь встанет на защиту волшебного леса.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Хоакин Роннинг, один из режиссеров «Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», снял вторую часть фэнтези «Малефисента». К роли злой колдуньи вернулась Анджелина Джоли, юную принцессу Аврору вновь сыграла Эль Фаннинг. Также в фильме снялись Эд Скрейн, Мишель Пфайффер, Чиветель Эджиофор и Джуно Темпл.

Лента расскажет о сложных взаимоотношениях Малефисенты и будущей королевы Авроры. Обе главные герои хотят защитить волшебный лес и их обитателей от уничтожения. Но в этой непростой борьбе враги неожиданно становятся союзниками, а друзья предают.

Сиквел «Малефисенты» вышел спустя пять лет после премьеры оригинального фильма

Съемки фильма «Малефисента: Владычица тьмы» прошли в Великобритании

Анджелина Джоли и Чиветель Эджиофор уже снимались вместе в боевике «Солт» (2010)

К роли принца не вернулся Брентон Туэйтс, его заменил британский актер – Харрис Дикинсон

Первоначально премьера «Малефисенты 2» должна была состояться в конце мая 2020 года, но ее перенесли на семь месяцев раньше

Когда-то она смогла отстоять своё волшебное лесное царство от притязаний алчного короля людей и подружиться с юной принцессой Авророй. Но полностью отрешиться от внешнего мира невозможно, и теперь Малефисенте вновь предстоит встреча с людьми – непонятными, забавными, и иногда опасными существами. 

8.6 Оцените
377 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 17 октября 2019
Премьера онлайн 31 декабря 2019
Премьера в мире 30 сентября 2019
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Хоаким Роннинг
Хоаким Роннинг
В ролях
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
Чиветел Эджиофор
Чиветел Эджиофор
Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Эд Скрейн
Эд Скрейн
Все актеры и съемочная группа
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Малефисента: Владычица тьмы
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Наша рецензия
Премьера первой «Малефисенты» состоялась в 2014 году, то есть до того, как диснеевский конвейер по выпуску игровых ремейков анимационной классики заработал на полную мощность. Вторая часть выходит в тот момент, когда эта отлаженная машина плодит фильмы со скоростью принтера, печатающего текстовые файлы, и это, конечно, совсем другой контекст. Об оригинальной «Спящей красавице» уже вряд ли кто-то вспомнит, а вот «Аладдин» или «Король-лев»,…
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catvoroshilova1 20 октября 2019, 22:28
Фильм просто супер. Обычно вторая часть бывает хуже первой, но это просто великолепно. Очень красивый фильм. Всем советую посмотреть.
1modestep1 17 октября 2019, 22:37
Хорошая сказка, смотрится интересно, Анджелина выглядит топово)) да и актеры коасс
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