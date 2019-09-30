Малефисента: Владычица тьмы, 2019

Хоакин Роннинг, один из режиссеров «Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», снял вторую часть фэнтези «Малефисента». К роли злой колдуньи вернулась Анджелина Джоли, юную принцессу Аврору вновь сыграла Эль Фаннинг. Также в фильме снялись Эд Скрейн, Мишель Пфайффер, Чиветель Эджиофор и Джуно Темпл.
Лента расскажет о сложных взаимоотношениях Малефисенты и будущей королевы Авроры. Обе главные герои хотят защитить волшебный лес и их обитателей от уничтожения. Но в этой непростой борьбе враги неожиданно становятся союзниками, а друзья предают.
Сиквел «Малефисенты» вышел спустя пять лет после премьеры оригинального фильма
Съемки фильма «Малефисента: Владычица тьмы» прошли в Великобритании
Анджелина Джоли и Чиветель Эджиофор уже снимались вместе в боевике «Солт» (2010)
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Первоначально премьера «Малефисенты 2» должна была состояться в конце мая 2020 года, но ее перенесли на семь месяцев раньше
Когда-то она смогла отстоять своё волшебное лесное царство от притязаний алчного короля людей и подружиться с юной принцессой Авророй. Но полностью отрешиться от внешнего мира невозможно, и теперь Малефисенте вновь предстоит встреча с людьми – непонятными, забавными, и иногда опасными существами.