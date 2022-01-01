Башня семи горбунов, 1944

Жанр: ужасы комедия фэнтези триллер В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Фильм, населенный призраками, зловещими горбунами, еврейскими подземными городами с покрытыми паутинами мумиями, тайными обществами, старыми брошенными зданиями, гипнозом и убийствами. Развернуть 7.1 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 7 Продолжительность 1 час 25 минут Год выпуска 1944 Премьера в мире 23 ноября 1944 Режиссер Эдгар Невилл В ролях Антонио Касаль Исабель де Помес Гильермо Марин Феликс де Помес Джулия Лайош Все актеры и съемочная группа 1 постер

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