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Башня семи горбунов
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La torre de los siete jorobados

Башня семи горбунов, 1944

1944 / Испания
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме
Фильм, населенный призраками, зловещими горбунами, еврейскими подземными городами с покрытыми паутинами мумиями, тайными обществами, старыми брошенными зданиями, гипнозом и убийствами.
7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1944
Премьера в мире 23 ноября 1944
Режиссер
Эдгар Невилл
В ролях
Антонио Касаль
Исабель де Помес
Гильермо Марин
Феликс де Помес
Джулия Лайош
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Башня семи горбунов 1 постер
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