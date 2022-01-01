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Башня семи горбунов
La torre de los siete jorobados
Башня семи горбунов, 1944
1944 / Испания
7.1
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Жанр:
ужасы
комедия
фэнтези
триллер
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О фильме
Фильм, населенный призраками, зловещими горбунами, еврейскими подземными городами с покрытыми паутинами мумиями, тайными обществами, старыми брошенными зданиями, гипнозом и убийствами.
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7.1
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
1944
Премьера в мире
23 ноября 1944
Режиссер
Эдгар Невилл
В ролях
Антонио Касаль
Исабель де Помес
Гильермо Марин
Феликс де Помес
Джулия Лайош
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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