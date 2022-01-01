Золотой цыпленок, 1993

Жанр: семейный фэнтези В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 3.2 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 4 Продолжительность 1 час 12 минут Год выпуска 1993 Премьера в России 1 января 1981 Премьера в мире 1 января 1981 Возраст 0+ В ролях Георгий Морозюк Михаил Светин Все актеры и съемочная группа

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат