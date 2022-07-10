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Jack RussellПросто убей меня таким, какой я есть. В противном случае не будет пощады, обещаю.
Наша рецензия
Спецвыпуск Marvel, стилизованный под ужасы 1930-х, о том, что каждый монстр нуждается в любви.
Известный охотник на нечисть Улисс Бладстоун умирает. Его жена собирает группу из самых опасных истребителей монстров, чтобы выбрать нового лидера. Во время торжественной церемонии в замке охотники должны пройти жестокий квест и забрать магический камень Бладстоун у жуткого существа, блуждающего по окрестностям. На церемонию врывается отвергнутая дочь Улисса Эльза (Лора Доннелли), которая по праву претендует на трон отца. Она объединяется с охотником Джеком Расселом (Гаэль Гарсиа Берналь), у…
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