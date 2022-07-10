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Постер фильма Ночной оборотень
7.2
Ночной оборотень - Трейлер
Киноафиша Фильмы Ночной оборотень
7.2

Ночной оборотень

, 2022
Werewolf by Night
США / фэнтези / 18+
Трейлеры
Постер фильма Ночной оборотень
7.2
Ночной оборотень - Трейлер
Ночной оборотень  Трейлер

О фильме

Потомок древних ликантропов решает бороться с преступностью, используя проклятие, которое дает ему необыкновенные способности.

В ролях

Гаэль Гарсия Берналь
Гаэль Гарсия Берналь
Jack Russell
Лаура Доннелли
Лаура Доннелли
Эльза Бладстоун
Хэрриет Сэнсом Харрис
Хэрриет Сэнсом Харрис
Верусса
Эжени Бондюран
Эжени Бондюран
Azarel
Аль Хамахер
Billy Swan
Кирк Тэтчер
Jovan
Леонардо Нам
Liorn
Дэниэл Дж. Уоттс
Barasso
Кэри Джонс
Ted (Man-Thing)
Дэвид Силверман
Дэвид Силверман
The Flaming Tuba
Режиссер Майкл Джаккино
Сценарист Питер Камерон, Heather Quinn, Рой Томас, Jean Thomas
Композитор Майкл Джаккино
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 7 октября 2022
Премьера в мире 10 июля 2022
Дата выхода
10 июля 2022 Бразилия 14
MPAA PG-13
Производство Marvel Studios
Другие названия
Werewolf by Night, A Marvel Studios Special Presentation Werewolf by Night, Éjjeli vérfarkas, Hombre Lobo por la noche, La maldición del hombre lobo, Licantropus, Licantropus a colori, Lobisomem na Noite, Loup-garou de nuit, Man of Wolf, Vlkodlak: Noční lovec, Vlkolak: Nočný lovec, Vukodlak noću, Werewolf by Night en couleurs, Werewolf by Night: Lobisomem, Wilkołak nocą, Λυκάνθρωπος, Нічний вовкулака, Ночной оборотень, ウェアウルフ・バイ・ナイト, 午夜人狼, 暗夜狼人, Geceleyin Kurtadam, Marvel Studios Presenta: Licantropus, Une présentation spéciale de Marvel Studios: Loup-garou de nuit, A Marvel Studios Special Presentation: Werewolf by Night, گرگینه شامگاه, ウェアウルフ・バイ・ナイト カラー版, 夜之狼人, Una Presentación Especial de Marvel Studios: Hombre Lobo por la Noche, Werewolf by Night in Color, 웨어울프 바이 나이트 인 컬러, Buzzcut

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 11 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Ночной оборотень - Трейлер
Ночной оборотень Трейлер
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Наша рецензия

Спецвыпуск Marvel, стилизованный под ужасы 1930-х, о том, что каждый монстр нуждается в любви.&nbsp; &nbsp;
Спецвыпуск Marvel, стилизованный под ужасы 1930-х, о том, что каждый монстр нуждается в любви.    Известный охотник на нечисть Улисс Бладстоун умирает. Его жена собирает группу из самых опасных истребителей монстров, чтобы выбрать нового лидера. Во время торжественной церемонии в замке охотники должны пройти жестокий квест и забрать магический камень Бладстоун у жуткого существа, блуждающего по окрестностям. На церемонию врывается отвергнутая дочь Улисса Эльза (Лора Доннелли), которая по праву претендует на трон отца. Она объединяется с охотником Джеком Расселом (Гаэль Гарсиа Берналь), у…

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