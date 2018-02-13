Аннигиляция, 2017

Фантастический боевик «Аннигиляция» снял режиссер Алекс Гарленд, известный по номинации на «Оскар» за фильм «Из машины». В своем новом творении он снял Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмерка»), Натали Портман («Черный лебедь»), Тессу Томпсон («Крид: Наследие Рокки») и Оскара Айзека («Драйв», «Звездные войны»).
Сюжет фильма «Аннигиляция» расскажет о секретной территории под названием Зона Икс, из которой еще никто не мог вернуться живым. Тайная организация решила отправить 12-ую по счету группу на исследование аномальной зоны в надежде, что им удастся вернуться живими и что-нибудь узнать о ней. Четыре женщины-ученых отправляются навстречу опасному и неизведанному.
- Фильм является экранизацией одноименного первого тома книжной трилогии Джеффа Вандермеера
- Вместо Дженнифер Джейсон Ли на роль рассматривалась актриса Фрэнсис МакДорманд
- Оскар Айзек и Соноя Мидзуно вместе играли в фильме Гарланда "Из машины"
- На роли в фильме претендовали Джулианна Мур и Тильда Суинтон
- Оскар Айзек и Натали Портман принимали участие в съемках "Звездных войн"
- Почти все из актеров когда-либо снимались в фильмах по комиксам
Никто не знает, откуда взялась Зона Икс — смертельно опасная территория, кишащая аномальными явлениями. Там не бегают чудовища, оттуда не приносят трофеев, и охотники за наживой там не промышляют. Тайная правительственная организация отправляет в Зону одну исследовательскую экспедицию за другой, но чаще всего те не возвращаются — или возвращаются, но неуловимо и страшно изменившись. Сможет ли новая, двенадцатая экспедиция в Зону добиться того, что не удалось предшественникам и раскрыть тайны этого проклятого места? Оставив позади имена и прежние жизни, четыре женщины — психолог, биолог, топограф и антрополог — отправляются навстречу чуждой, нечеловеческой тайне…
и смотреть-то стал только из-за любимой Натали Портман!
странный фильм утопия ;((
один раз… Читать дальше…