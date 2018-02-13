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Аннигиляция Аннигиляция
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Annihilation

Аннигиляция, 2017

2017 / США / Великобритания
5.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Фантастический боевик «Аннигиляция» снял режиссер Алекс Гарленд, известный по номинации на «Оскар» за фильм «Из машины». В своем новом творении он снял Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмерка»), Натали Портман («Черный лебедь»), Тессу Томпсон («Крид: Наследие Рокки») и Оскара Айзека («Драйв», «Звездные войны»).

Сюжет фильма «Аннигиляция» расскажет о секретной территории под названием Зона Икс, из которой еще никто не мог вернуться живым. Тайная организация решила отправить 12-ую по счету группу на исследование аномальной зоны в надежде, что им удастся вернуться живими и что-нибудь узнать о ней.  Четыре женщины-ученых отправляются навстречу опасному и неизведанному.

- Фильм является экранизацией одноименного первого тома книжной трилогии Джеффа Вандермеера

- Вместо Дженнифер Джейсон Ли на роль рассматривалась актриса Фрэнсис МакДорманд

- Оскар Айзек и Соноя Мидзуно вместе играли в фильме Гарланда "Из машины"

- На роли в фильме претендовали Джулианна Мур и Тильда Суинтон

- Оскар Айзек и Натали Портман принимали участие в съемках "Звездных войн"

- Почти все из актеров когда-либо снимались в фильмах по комиксам

Никто не знает, откуда взялась Зона Икс — смертельно опасная территория, кишащая аномальными явлениями. Там не бегают чудовища, оттуда не приносят трофеев, и охотники за наживой там не промышляют. Тайная правительственная организация отправляет в Зону одну исследовательскую экспедицию за другой, но чаще всего те не возвращаются — или возвращаются, но неуловимо и страшно изменившись. Сможет ли новая, двенадцатая экспедиция в Зону добиться того, что не удалось предшественникам и раскрыть тайны этого проклятого места? Оставив позади имена и прежние жизни, четыре женщины — психолог, биолог, топограф и антрополог — отправляются навстречу чуждой, нечеловеческой тайне…

5.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 12 марта 2018
Премьера в мире 13 февраля 2018
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип Paramount
Режиссер
Алекс Гарленд
Алекс Гарленд
В ролях
Тесса Томпсон
Тесса Томпсон
Натали Портман
Натали Портман
Дженнифер Джейсон Ли
Дженнифер Джейсон Ли
Оскар Айзек
Оскар Айзек
Джина Родригез
Джина Родригез
Все актеры и съемочная группа
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Аннигиляция
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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После падения загадочного небесного тела, оставляющего за собой радужный след, на Земле стала распространяться зона «мерцания». Всех людей из неё эвакуировали, но зона разрастается, и поэтому туда направляют экспедиции военных, однако ни одна из них не возвращается. Главная героиня — биолог Лина (Натали Портман) — потеряла в одной из таких экспедиций мужа (Оскар Айзек). Но спустя какое-то время он появляется дома, заражённый непонятной болезнью и будто сам не свой.…
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Андрей 29 марта 2018, 12:33
премьера фильма, почему-то прошла мимо меня...
и смотреть-то стал только из-за любимой Натали Портман!
странный фильм утопия ;((
один раз… Читать дальше…
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