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Gordon & Paddy
Gordon & Paddy
Gordon & Paddy, 2017
2017 / Швеция
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Рейтинг IMDb: 6.2
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Жанр:
анимация
фэнтези
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о выходе в прокат
мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность
1 час 2 минуты
Год выпуска
2017
Премьера онлайн
4 января 2022
Премьера в мире
22 декабря 2017
Возраст
18+
В ролях
Стеллан Скарсгард
Мелинда Киннаман
Феликс Хернгрен
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма
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голосов
6.2
IMDb
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