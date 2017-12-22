Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Тигр 3" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Gordon & Paddy
Киноафиша Фильмы Gordon & Paddy
Gordon & Paddy

Gordon & Paddy, 2017

2017 / Швеция
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 2 минуты
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 4 января 2022
Премьера в мире 22 декабря 2017
Возраст 18+
В ролях
Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард
Мелинда Киннаман
Феликс Хернгрен
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма
0.0
Оцените 0 голосов
6.2 IMDb
Написать отзыв
Постер мультфильма Gordon & Paddy 1 постер
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Синдром
2023, Россия, триллер
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Одержимые злом
Одержимые злом
2023, Аргентина / Уругвай, ужасы
Крылатая история
Крылатая история
2023, Канада / Германия, анимация
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Related video
33 несчастья: от участи маленькой звездочки советского кино волосы дыбом
Никто не заметил подмену: этот актер снялся вместо Шукшина в фильме «Они сражались за Родину»
Тест: кто из героев Disney сыграл бы вас в фильме о вашей жизни?
Даже Клеопатра так делала: этим диким способом предохранялись в Древнем Египте
Это жуткое фото до смерти напугало миллионы: дело в одной детали
Никто не обратил внимание: почему Полищук почти всегда сидела в «Моей прекрасной няне»
В эти даты рождаются невероятно мудрые женщины: проверьте, есть ли вы в списке
Самое популярное русское имя: иностранцы постоянно называют детей в честь этого выдающего мужчины
Французские астрологи назвали самый одинокий знак Зодиака
У Началовой есть не только дочь, но и сын: малыш от сурмамы родился после трагедии
Умер из-за «Семнадцати мгновений весны»: мурашки по коже от случившегося с советским актером
А думали, что бездетный: у Меньшикова есть взрослая «дочь» от известной актрисы (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше