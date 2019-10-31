Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Товарищ Дракулич
Киноафиша Фильмы Товарищ Дракулич
Drakulics Elvtárs

Товарищ Дракулич, 2019

2019 / Венгрия
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Вампиры среди нас! Но волноваться не о чем: участники антишпионской организации не дремлют и даже помимо обычных орудий запаслись чесноком. Венгрия, 1970-е годы. Товарищ Фабиан ― герой кубинской революции и участник войны во Вьетнаме. Но что-то с этим товарищем не так. Он выглядит на 30 лет, водит красный «Мустанг» и вообще вызывает множество подозрений. Молодая пара ― хрупкая умная Мэри и мастер наблюдений, подслушивания и рукопашного боя Лаци из тайной полиции ― начинает слежку. В чем секрет вечно молодого товарища, который пьет густой красный сок и с тоской смотрит на любую изящно выгнутую шею? Шпионы, секретные агенты, информаторы, жулики, старые и новые соратники были готовы ко всему, но только не к открывшейся правде… Из безумной идеи столкновения секретных служб с вампирами родилась черная юмористическая комедия с чрезвычайно сильным актерским составом, приглашающая совершить беспрецедентный леденящий кровь кинематографический опыт.

6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 8 ноября 2021
Премьера в мире 31 октября 2019
Возраст 18+
Режиссер
Марк Боджар
В ролях
Лили Уолтерс
Эрвин Надь
Эрвин Надь
Жольт Надь
Сабольч Туроци
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Товарищ Дракулич 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Приложение киноафиши