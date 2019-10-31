Товарищ Дракулич, 2019

Вампиры среди нас! Но волноваться не о чем: участники антишпионской организации не дремлют и даже помимо обычных орудий запаслись чесноком. Венгрия, 1970-е годы. Товарищ Фабиан ― герой кубинской революции и участник войны во Вьетнаме. Но что-то с этим товарищем не так. Он выглядит на 30 лет, водит красный «Мустанг» и вообще вызывает множество подозрений. Молодая пара ― хрупкая умная Мэри и мастер наблюдений, подслушивания и рукопашного боя Лаци из тайной полиции ― начинает слежку. В чем секрет вечно молодого товарища, который пьет густой красный сок и с тоской смотрит на любую изящно выгнутую шею? Шпионы, секретные агенты, информаторы, жулики, старые и новые соратники были готовы ко всему, но только не к открывшейся правде… Из безумной идеи столкновения секретных служб с вампирами родилась черная юмористическая комедия с чрезвычайно сильным актерским составом, приглашающая совершить беспрецедентный леденящий кровь кинематографический опыт.