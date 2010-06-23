Сумерки. Сага. Затмение, 2010

Самой сложной в плане съемок для Роберта Паттинсона стала сцена в палатке, поскольку актер боится замкнутых пространств. Паттинсон признается, что в итоге преодолеть страх ему помогла его партнерша Кристен Стюарт.

Книга Стефани Майер «Затмение» является любимой частью саги “Сумерки” для Тейлора Лотнера (Джейкоб) и Джексона Рэтбоуна (Джаспер).

По сравнению с предыдущими частями в фильме “Сумерки. Сага. Затмение” гораздо больше экшн-сцен, в которых принимали участие практически все участники актерского состава. Никки Рид (Розали) признавалась, что с напряженными съемками боевых эпизодов ей помог справится отказ от курения за три месяца до старта работы над фильмом.

Работа в фильме совпала для Кристен Стюарт с окончанием школы. Свой диплом она получила по почте за неделю до съемок сцены выпускного Беллы. Актриса попросила одного из коллег вручить ей диплом, пока она была одета в мантию выпускника, чтобы сделать фото на память.

Крис Вайц, режиссер “Новолуния” был настолько занят пост-продакшеном второй части саги, что физически не успевал снять “Затмение”. На режиссерское кресло в третьей части претендовали Пол Вейц (брат Криса Вейца), Дрю Бэрримор, Джеймс Мангольд и Дж. Байона. В итоге работу получил Дэвид Слэйд, постановщик “Леденца” и “30 дней ночи”. Крис Вайц принял участие в качестве постпродюсера.

Для сцен, где героиня Кристен Стюарт находится в одном кадре с Джейкобом в образе волка, на Тейлора Лотнера надевали непрозрачный серый костюм, который затем при постпродакшене заменялся на образ животного.

Роберт Паттинсон признавался, что испытывал зависть к Тейлору Лотнеру из-за его потрясающей физической формы. Паттинсон рассказал, что это чувство помогло ему для создания напряжения между Эдвардом и Джейкобом.

Как утверждает сама Стефани Майер, книги саги «Сумерки» вдохновлены известными литературными произведениями. Так, например, «Сумерки» отсылают читателя к «Гордости и предубеждению»любимой писательнице Майер Джейн Остин, «Новолуние» – к «Ромео и Джульетте» Шекспира, «Затмение» – к «Грозовому перевалу» Эмили Бронте, а «Рассвет» -к «Венецианскому купцу» и «Сну в летнюю ночь» Уильяма Шекспира. Некоторые критики признают, что сага стала настолько популярной именно потому, что сюжет основан на классических конфликтах мировой литературы.

Сцена, в которой Эмметт разбивает лицо, была вырезана из прокатной версии “Затмения”, чтобы фильм мог получить рейтинг PG-13.

Стефани Майер регулярно присутствовала на съемочной площадке, но не для того, чтобы вносить изменения в сценарий, а исключительно ради консультации с актерами по поводу их персонажей.

Брайс Даллас Ховард, которая заменила Рашель Лефевр в роли Виктории, – большая поклонница литературной саги “Сумерки”.