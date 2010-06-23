Сумерки. Сага. Затмение, 2010

После возвращения Беллы Свон и Эдварда Каллена из Италии Сиэтл охватывает череда кровавых преступлений. Вскоре выясняется, что за ними стоит вампирша Виктория, движимая жаждой мести Эдварду, и ее армия новообращенных вампиров. Цель Виктории – во что бы то ни стало добраться до Беллы и уничтожить девушку.
Тем временем приближается окончание школы, и Белле предстоит нелегкий выбор: остаться человеком и сохранить дружбу с молодым вервольфом Джейкобом или стать бессмертной, навсегда связав свою судьбу с ее возлюбленным Эдвардом. Противостояние между героями накаляется и угрожает привести к возобновлению древней вражды вампиров и оборотней.
В основе сюжета фильма лежит книга “Затмение” из саги “Сумерки” американской писательницы Стефани Майер. На экране вновь появляются уже полюбившиеся зрителю Роберт Паттинсон (Эдвард Каллен), Кристен Стюарт (Белла Свон) и Тейлор Лотнер (Джейкоб Блэк). Главу новорожденных вампиров Викторию сыграет дебютантка киносаги “Сумерки” Брайс Даллас Ховард.
Самой сложной в плане съемок для Роберта Паттинсона стала сцена в палатке, поскольку актер боится замкнутых пространств. Паттинсон признается, что в итоге преодолеть страх ему помогла его партнерша Кристен Стюарт.
Книга Стефани Майер «Затмение» является любимой частью саги “Сумерки” для Тейлора Лотнера (Джейкоб) и Джексона Рэтбоуна (Джаспер).
По сравнению с предыдущими частями в фильме “Сумерки. Сага. Затмение” гораздо больше экшн-сцен, в которых принимали участие практически все участники актерского состава. Никки Рид (Розали) признавалась, что с напряженными съемками боевых эпизодов ей помог справится отказ от курения за три месяца до старта работы над фильмом.
Работа в фильме совпала для Кристен Стюарт с окончанием школы. Свой диплом она получила по почте за неделю до съемок сцены выпускного Беллы. Актриса попросила одного из коллег вручить ей диплом, пока она была одета в мантию выпускника, чтобы сделать фото на память.
Крис Вайц, режиссер “Новолуния” был настолько занят пост-продакшеном второй части саги, что физически не успевал снять “Затмение”. На режиссерское кресло в третьей части претендовали Пол Вейц (брат Криса Вейца), Дрю Бэрримор, Джеймс Мангольд и Дж. Байона. В итоге работу получил Дэвид Слэйд, постановщик “Леденца” и “30 дней ночи”. Крис Вайц принял участие в качестве постпродюсера.
Для сцен, где героиня Кристен Стюарт находится в одном кадре с Джейкобом в образе волка, на Тейлора Лотнера надевали непрозрачный серый костюм, который затем при постпродакшене заменялся на образ животного.
Роберт Паттинсон признавался, что испытывал зависть к Тейлору Лотнеру из-за его потрясающей физической формы. Паттинсон рассказал, что это чувство помогло ему для создания напряжения между Эдвардом и Джейкобом.
Как утверждает сама Стефани Майер, книги саги «Сумерки» вдохновлены известными литературными произведениями. Так, например, «Сумерки» отсылают читателя к «Гордости и предубеждению»любимой писательнице Майер Джейн Остин, «Новолуние» – к «Ромео и Джульетте» Шекспира, «Затмение» – к «Грозовому перевалу» Эмили Бронте, а «Рассвет» -к «Венецианскому купцу» и «Сну в летнюю ночь» Уильяма Шекспира. Некоторые критики признают, что сага стала настолько популярной именно потому, что сюжет основан на классических конфликтах мировой литературы.
Сцена, в которой Эмметт разбивает лицо, была вырезана из прокатной версии “Затмения”, чтобы фильм мог получить рейтинг PG-13.
Стефани Майер регулярно присутствовала на съемочной площадке, но не для того, чтобы вносить изменения в сценарий, а исключительно ради консультации с актерами по поводу их персонажей.
Брайс Даллас Ховард, которая заменила Рашель Лефевр в роли Виктории, – большая поклонница литературной саги “Сумерки”.
Истинная любовь не страшится опасности... Белла Свон готова стать подругой своего возлюбленного Эдварда навеки, ведь именно вечность длится жизнь вампира. Но тогда ей придется предать лучшего друга - вервольфа Джейкоба и тем самым, возможно, заново разжечь древнюю вражду между "ночными охотниками" и их исконными врагами - оборотнями...
Вообще фильм не тронул… Читать дальше…