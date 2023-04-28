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Никто не смотрит в глаза
Kukaan ei katso sinua silmiin
Никто не смотрит в глаза, 2022
2022 / Финляндия
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Рейтинг IMDb: 7.6
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Жанр:
драма
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7.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность
1 час 5 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
28 апреля 2023
Режиссер
Jesse Jalonen
В ролях
Артту Тимлин
Ида-Мария Ольва
Кимия Эскандари
Джонас Ротлендер
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Рецензия
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