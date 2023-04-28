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Никто не смотрит в глаза Никто не смотрит в глаза
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Kukaan ei katso sinua silmiin

Никто не смотрит в глаза, 2022

2022 / Финляндия
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 28 апреля 2023
Режиссер
Jesse Jalonen
В ролях
Артту Тимлин
Ида-Мария Ольва
Кимия Эскандари
Джонас Ротлендер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Никто не смотрит в глаза 1 постер
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