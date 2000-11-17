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Гринч: похититель Рождества Гринч: похититель Рождества
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How the Grinch Stole Christmas

Гринч: похититель Рождества, 2000

2000 / США / Германия
6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие этой рождественской комедии происходит в сказочном городке Ктограде. Все его жители с нетерпением ждут наступающего праздника. Но Гринч – лютый ненавистник Рождества. Никто не любит зеленое и волосатое существо, поэтому живет Гринч в одиночестве, на высокой горе. Его единственный друг – пес Макс. А всех остальных он ненавидит, поскольку они с детства над ним насмехались.

Каждый год в Ктограде с размахом празднуют Рождество. И всякий раз Гринч испытывает злобу и ненависть к тем, кто веселится. В этом году он решил испортить праздник. Пока жители городка спокойно отдыхают в предвкушении скорого веселья, Гринч похищает Рождество. Теперь никто не сможет порадоваться грядущему празднику.

  • Образ сказочного существа на экране могли воплотить Эдди Мерфи и Джек Николсон. В результате роль досталась Джиму Керри.
  • Картина является экранизацией одноименного рассказа, выпущенного в 1957 году.
  • Джима Керри гримировали каждое утро перед началом съемок. На это уходило около трех часов – два на то, чтобы нанести грим, и еще час на то, чтобы снять его вечером. В общей сложности он провел в этом образе 92 дня. Ходили слухи, что Керри настолько некомфортно себя ощущал в латексе, что ему приходилось обращаться к специалистам ЦРУ. Якобы они учили его сопротивляться пыткам.
  • Однажды актер начал передразнивать режиссера, подражая его стилю работы. Это так развеселило того, что он включил эпизод в сценарий. В сцене Гринч таким образом высмеивает свою собаку Макса.
  • В процессе съемок использовали почти 2 тысячи конфетных тростников, 70 тонн мраморной крошки для имитации снега и 443 костюма.
  • Этот фильм стал первым после выпуска «Волшебника страны Оз» 1939-го года, в котором использовали такое количество загримированных персонажей в костюмах.
  • Для этой ленты вручную связали 250 свитеров за 4 месяца. Задание поручили дизайнеру из Лос-Анджелеса, а также двум ее помощницам.
  • Все носы взрослых персонажей являются протезами. Их изготавливали из латекса.
  • Лента получила неоднозначные отзывы, однако стала одной из самых кассовых семейных комедий. Она заняла второе место по сборам после фильма «Один дома» среди всех картин на праздничную тематику.
  • В один из съемочных дней режиссер пришел раньше главного актера. Он надел костюм Гринча и попросил нанести ему грим. Режиссер весь день проработал на съемочной площадке в этом виде. Джим Керри решил, что это его дублер, отчего разозлился.
  • Костюм Гринча полностью выполнен из шерсти яка. Ее покрасили в зеленый цвет и пришили.
  • Повествование ведется голосом Энтони Хопкинса. Актер умудрился записать весь закадровый текст всего за день.
  • Во время съемок Джиму Керри приходилось носить линзы, которые имитировали желтый цвет глаз его персонажа. Актер их ненавидел. Они оказались настолько неудобными, что некоторые эпизоды приходилось снимать без них, а затем дорабатывать глаза при помощи компьютерной графики.
  • Актер сам поет несколько куплетов из песни про Гринча. Ему не аккомпанировали и не меняли голос при последующем монтаже.
  • Съемки велись на специально отстроенной площадке, которая находилась за мотелем. Однажды во время перерыва Джим Керри напугал постояльцев, поскольку выбежал в гриме и с ножом.
  • Актерам приходилось посещать занятия с хореографом, чтобы нормально двигаться в своих костюмах.
  • Для съемок самых сложных сцен задействовали артистов Цирка дю Солей. Они исполняли акробатические трюки.
  • Актер Джереми Ховард на время участия в съемках полностью сбрил брови. Это облегчило процесс нанесения грима.
  • Это последняя лента, которую снял оператор Дональд Питермен. Незадолго до этого он получил травму, поэтому работу пришлось завершать его сыну.
  • В фильме Гринч говорит с акцентом. Джим Керри признался, что его воодушевил на это Шон Коннери.
  • Роль пса Макса досталась собаке женского пола по кличке Келли.
  • Имя «Гринч» на протяжении ленты произносят 67 раз.

В самом центре снежинки существовал когда-то целый мир, который населяли веселые и живописные создания. Гринч не был похож на своих собратьев. Поэтому его постоянно дразнили и в конце концов он ушел из города и поселился на горе Кромпит, где он и прожил 30 лет. Чтобы отомстить жителям городка, он решает украсть у них Рождество

6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2000
Премьера в России 21 декабря 2000
Премьера онлайн 3 декабря 2021
Премьера в мире 17 ноября 2000
Возраст 0+
Режиссер
Рон Ховард
Рон Ховард
В ролях
Джим Керри
Джим Керри
Джеффри Тэмбор
Джеффри Тэмбор
Кристин Барански
Кристин Барански
Билл Ирвин
Билл Ирвин
Молли Шэннон
Все актеры и съемочная группа
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