Гринч: похититель Рождества, 2000

Действие этой рождественской комедии происходит в сказочном городке Ктограде. Все его жители с нетерпением ждут наступающего праздника. Но Гринч – лютый ненавистник Рождества. Никто не любит зеленое и волосатое существо, поэтому живет Гринч в одиночестве, на высокой горе. Его единственный друг – пес Макс. А всех остальных он ненавидит, поскольку они с детства над ним насмехались.
Каждый год в Ктограде с размахом празднуют Рождество. И всякий раз Гринч испытывает злобу и ненависть к тем, кто веселится. В этом году он решил испортить праздник. Пока жители городка спокойно отдыхают в предвкушении скорого веселья, Гринч похищает Рождество. Теперь никто не сможет порадоваться грядущему празднику.
В самом центре снежинки существовал когда-то целый мир, который населяли веселые и живописные создания. Гринч не был похож на своих собратьев. Поэтому его постоянно дразнили и в конце концов он ушел из города и поселился на горе Кромпит, где он и прожил 30 лет. Чтобы отомстить жителям городка, он решает украсть у них Рождество