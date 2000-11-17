Гринч: похититель Рождества, 2000

Действие этой рождественской комедии происходит в сказочном городке Ктограде. Все его жители с нетерпением ждут наступающего праздника. Но Гринч – лютый ненавистник Рождества. Никто не любит зеленое и волосатое существо, поэтому живет Гринч в одиночестве, на высокой горе. Его единственный друг – пес Макс. А всех остальных он ненавидит, поскольку они с детства над ним насмехались.

Каждый год в Ктограде с размахом празднуют Рождество. И всякий раз Гринч испытывает злобу и ненависть к тем, кто веселится. В этом году он решил испортить праздник. Пока жители городка спокойно отдыхают в предвкушении скорого веселья, Гринч похищает Рождество. Теперь никто не сможет порадоваться грядущему празднику.