Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Легенды леса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
6.8
Киноафиша Фильмы Я не умерла
6.8

Я не умерла

, 2008
Je ne suis pas morte
Франция / драма, комедия, фэнтези / 18+
6.8

В ролях

Аликс Деруэн
Alix
Фредерик Бонпарт
Frédéric
Hélène Boons
Hélène
Леос Каракс
Леос Каракс
Moitié d'archange
Аделин Д’Эрми
Moitié d'archange
Лоран Рот
Жан-Мари Штрауб
Clochard-poëte
Jacopo Domenicucci
Jacopo
Режиссер Жан-Шарль Фетусси
Сценарист Жан-Шарль Фетусси
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 3 часа 10 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 15 августа 2008
Бюджет €700 000
Производство Aura Été
Другие названия
Je ne suis pas morte, I Did Not Die, No estoy muerta

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Россияне часами стоят в очередях за бензином на АЗС: как сэкономить топливо и растянуть то, что осталось в баке
Можно ли заряжать несколько приборов от одной переноски? Спорам конец: вот какую технику строго противопоказано
Что ответить на вопрос «Как настроение?», чтоб не испортить себе жизнь: выведал восточную мудрость у японцев – теперь горя не знаю
Весь мир над ними рвет живот, а россияне и не смотрели 2/5 самых смешных фильма в истории – №1 стал культовым 50 лет спустя
Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка
«Путаница полная с этим»: «12 стульев» Андреасяна зря «хоронят» до премьеры – Шахназаров объяснил, почему фильму можно дать шанс
Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром
«Шерлок», без сомнений, крутой, но лишь этот детектив зовут величайшим в истории: 60 000 зрителей не зря ставят 8,6 баллов
Плохого шпиона в гестапо... руки выдают: фломастер, письмо османам и другие ляпы «Семнадцати мгновений»
Брагина заменила хирург Кира: ИВИ снял своего «Склифосовского» — 30 серий больничных страстей покажут уже в июле
«У нас не безопасность, у нас тест»: продолжите 8 цитат из культового сериала «Бригада»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше