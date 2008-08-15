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6.8
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Фильмы
Я не умерла
6.8
Я не умерла
, 2008
Je ne suis pas morte
Франция / драма, комедия, фэнтези / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
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6.8
В ролях
Аликс Деруэн
Alix
Фредерик Бонпарт
Frédéric
Hélène Boons
Hélène
Леос Каракс
Moitié d'archange
Аделин Д’Эрми
Moitié d'archange
Лоран Рот
Жан-Мари Штрауб
Clochard-poëte
Jacopo Domenicucci
Jacopo
Режиссер
Жан-Шарль Фетусси
Сценарист
Жан-Шарль Фетусси
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Франция
Продолжительность
3 часа 10 минут
Год выпуска
2008
Премьера в мире
15 августа 2008
Бюджет
€700 000
Производство
Aura Été
Другие названия
Je ne suis pas morte, I Did Not Die, No estoy muerta
Еще
Рейтинг фильма
6.8
Оцените
11
голосов
7.1
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Отзывы о фильме
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