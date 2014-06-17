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P-51: Истребитель драконов P-51: Истребитель драконов
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P-51 Dragon Fighter

P-51: Истребитель драконов, 2014

2014 / США
2.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Незадолго до Второй мировой войны нацистская археологическая экспедиция находит драконье яйцо и использует его, чтобы создать армию нацистских драконов, управляемых Врил, арийскими женщинами-ведьмами, которые психически связаны с крылатыми чудовищами и могут ими командовать. Для борьбы с драконами американский генерал собирает эскадрилью из лучших имеющихся пилотов-истребителей союзников во главе с лейтенантом Джоном Роббинсом. На своих североамериканских P-51 Mustang эскадрилья вступает в неравный бой… 

  • Блоки, показанные на тактической карте в трейлере фильма, взяты создателями из современной военной игры «Victory» от геймдев студии Columbia Games.
  • В изобразительном аспекте создатели фильма в значительной степени полагались на компьютерные изображения для воссоздания воздушных сражений истребителей P-51 и драконов. Основные съемки пустынных пейзажей Северной Африки на самом деле были проведены на натурах ранчо Blue Cloud Movie Ranch в Калифорнии. 
  • Самолет, давший название фильму, P-51 Мустанг, – это американский одноместный истребитель и бомбардировщик дальнего радиуса, использовавшийся во время Второй мировой войны и войны в Корее, а также во многих других военных конфликтах.

1943 год. В разгар Второй мировой войны нацисты используют против войск секретное оружие. Это оружие — живые драконы, которые были обнаружены в Северной Африке. Единственная надежда войск союзников — эскадрилья истребителей P-51, которая должна вступить в бой с древними чудовищами. На плечи пилотов эскадрильи ложится самое ответственное задание в их жизни. От исхода миссии будет зависеть исход войны…

2.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.8
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 19 марта 2015
Премьера в мире 17 июня 2014
Возраст 16+
Прокатчик UMS Film
Режиссер
Марк Аткинс
В ролях
Скотт Мартин
Стефани Беран
Росс Брукс
Осман Сойкут
Роберт Пайк Дэниэл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма P-51: Истребитель драконов 2 постера
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P-51: Истребитель драконов

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
alexsavier 15 октября 2015, 00:25
Хлам!!! Сейчас ТВ3 и то лучше фильмы показывают. Видно как кризис отразился на кинотеатрах.
Igor_Kirkorov 23 февраля 2023, 13:56
HYDRA снова с нами, пошел закупать ништяки на KRAKEN - 2krn . me
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