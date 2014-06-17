P-51: Истребитель драконов, 2014

Незадолго до Второй мировой войны нацистская археологическая экспедиция находит драконье яйцо и использует его, чтобы создать армию нацистских драконов, управляемых Врил, арийскими женщинами-ведьмами, которые психически связаны с крылатыми чудовищами и могут ими командовать. Для борьбы с драконами американский генерал собирает эскадрилью из лучших имеющихся пилотов-истребителей союзников во главе с лейтенантом Джоном Роббинсом. На своих североамериканских P-51 Mustang эскадрилья вступает в неравный бой…