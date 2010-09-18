Детектив Ди и тайна призрачного пламени, 2010

В 689 году нашей эры императрица У Цзэтянь строит статую Будды высотой 66 метров для своей инаугурации в качестве первой императрицы Китая, несмотря на возражения и заговор других кланов. Когда инженер, ответственный за строительство гигантской статуи, странным образом умирает от самовозгорания, суеверные рабочие напуганы, так как мужчина снял амулеты удачи с главной колонны. Ведется расследование в отношении Пей Донглая и другого следователя, который также умирает после изъятия амулетов. Императрица Ву поручает своему верному помощнику Шангуань Цзин'эр освободить изгнанного детектива Ди из тюрьмы, чтобы вместе с Дунлаем и Цзин'эр расследовать тайну смерти инженера. Вместе герои отправляются в мистическое и эпическое приключение, чтобы разгадать тайну призрачного пламени…