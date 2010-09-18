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Детектив Ди и тайна призрачного пламени Детектив Ди и тайна призрачного пламени
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Di Renjie: Tong tian di guo

Детектив Ди и тайна призрачного пламени, 2010

2010 / Гонконг
6.7 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

В 689 году нашей эры императрица У Цзэтянь строит статую Будды высотой 66 метров для своей инаугурации в качестве первой императрицы Китая, несмотря на возражения и заговор других кланов. Когда инженер, ответственный за строительство гигантской статуи, странным образом умирает от самовозгорания, суеверные рабочие напуганы, так как мужчина снял амулеты удачи с главной колонны. Ведется расследование в отношении Пей Донглая и другого следователя, который также умирает после изъятия амулетов. Императрица Ву поручает своему верному помощнику Шангуань Цзин'эр освободить изгнанного детектива Ди из тюрьмы, чтобы вместе с Дунлаем и Цзин'эр расследовать тайну смерти инженера. Вместе герои отправляются в мистическое и эпическое приключение, чтобы разгадать тайну призрачного пламени… 

  • Основан на китайском народном герое Ди Ренджи, популяризированном на Западе серией детективных романов Роберта Ван Гулика, который назвал его «Судья Ди».
  • Команда каскадеров построила в пещере восемь платформ высотой более 12 метров каждая за три дня работы с канатами. Рекорд – более 70 канатов на одну сцену.
  • Одной из скульптур стал 80-метровый бюст императрицы Ву Цзэтянь, ключевой элемент фильма, дизайн и украшение которого обошлись в 12 миллионов долларов. 

В столице китайского царства намечены торжества по случаю коронования императрицы. Однако перед их началом происходят таинственные события: несколько человек кончают жизнь самоубийством. Императрица назначает знаменитого детектива Ди расследовать эти смерти.

6.7 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 22 ноября 2019
Премьера в мире 18 сентября 2010
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $13 000 000
Режиссер
Цуй Харк
Цуй Харк
В ролях
Энди Лау
Энди Лау
Жан-Мишель Касанова
Карина Лау
Тони Люн Ка Фай
Ден Чао
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Детектив Ди и тайна призрачного пламени 7 постеров
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