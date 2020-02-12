Папина дочка, 2020

Каждый вечер Джиби рассказывает своей дочери сказки о волшебных феях и прекрасных драконах. Однако со временем девочка взрослеет и придумывает собственных героев. Так в ее жизни появился прекрасный принц, а папа отправился в страну Забвения. Джиби делает все возможное, чтобы вернуть себе дочь.
Режиссером фантазийной комедии «Папина дочка» выступил француз Мишель Хазанавичус, лауреат премии «Оскар» за нуарную драмеди «Артист», победа которой в 2012 году стала настоящим триумфом для академии. Одним из продюсеров фильма стал Филипп Руссле («Исходный код», «Оружейный барон»). Главную роль исполнил Омар Си, знакомый зрителям по фильмам «1+1», «Шоколад», «Зов предков». Его партнершей по экрану стала дебютантка Кейла Фала.
Заботливый папа Джиби просто обожает свою маленькую дочь Софию. Каждый вечер он рассказывает ей потрясающие истории о волшебных существах. В этих сказках есть добрые и злые герои, от последних девочку всегда защищает отец. Но проходит время, и София взрослеет. У нее появляется принц — привлекательный одноклассник. А сам Джиби становится отшельником. Однако он не отчаивается и продолжает делать все возможное, чтобы оставаться главным героем в сказках своей дочери, а также не терять ее внимание в реальной жизни.
Оригинальное название картины переводится как «Забытый принц».
Премьера «Папиной дочки» прошла во Франции в феврале 2020 года.
Фильм снимался с июля по октябрь 2018 года в Париже, колледже Анри-Селье в Сюрене, студиях Брю-Сюр-Марн.
Оригинальную аудиодорожку для фильма написал именитый композитор Говард Шор, обладатель трех премий «Оскар» за саундтрек к трилогии «Властелин колец» Питера Джексона.
Западная критика приняла «Папину дочку» весьма неоднозначно, отметив актерскую работу Омара Си.
Перед сном Джиби всегда рассказывал своей маленькой дочери сказки. Вместе они придумали волшебный мир, где живут крошечные феи и величественные драконы, а папа всегда спасает принцессу-дочь от любых опасностей. Но однажды в их сказочном мире появляется новый принц - одноклассник повзрослевшей Софии, а Джиби отправляется в страшную страну Забытья. Джиби нужно выбраться из грустной сказки и найти способ остаться для своей дочери героем и в реальной жизни.