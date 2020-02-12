Папина дочка, 2020

Каждый вечер Джиби рассказывает своей дочери сказки о волшебных феях и прекрасных драконах. Однако со временем девочка взрослеет и придумывает собственных героев. Так в ее жизни появился прекрасный принц, а папа отправился в страну Забвения. Джиби делает все возможное, чтобы вернуть себе дочь.

Режиссером фантазийной комедии «Папина дочка» выступил француз Мишель Хазанавичус, лауреат премии «Оскар» за нуарную драмеди «Артист», победа которой в 2012 году стала настоящим триумфом для академии. Одним из продюсеров фильма стал Филипп Руссле («Исходный код», «Оружейный барон»). Главную роль исполнил Омар Си, знакомый зрителям по фильмам «1+1», «Шоколад», «Зов предков». Его партнершей по экрану стала дебютантка Кейла Фала.

Заботливый папа Джиби просто обожает свою маленькую дочь Софию. Каждый вечер он рассказывает ей потрясающие истории о волшебных существах. В этих сказках есть добрые и злые герои, от последних девочку всегда защищает отец. Но проходит время, и София взрослеет. У нее появляется принц — привлекательный одноклассник. А сам Джиби становится отшельником. Однако он не отчаивается и продолжает делать все возможное, чтобы оставаться главным героем в сказках своей дочери, а также не терять ее внимание в реальной жизни.