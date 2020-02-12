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Папина дочка Папина дочка
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The Lost Prince / Le prince oublié

Папина дочка, 2020

2020 / Франция
5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Любящий отец пытается вернуть расположение девочки-подростка.
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Каждый вечер Джиби рассказывает своей дочери сказки о волшебных феях и прекрасных драконах. Однако со временем девочка взрослеет и придумывает собственных героев. Так в ее жизни появился прекрасный принц, а папа отправился в страну Забвения. Джиби делает все возможное, чтобы вернуть себе дочь.

Режиссером фантазийной комедии «Папина дочка» выступил француз Мишель Хазанавичус, лауреат премии «Оскар» за нуарную драмеди «Артист», победа которой в 2012 году стала настоящим триумфом для академии. Одним из продюсеров фильма стал Филипп Руссле («Исходный код», «Оружейный барон»). Главную роль исполнил Омар Си, знакомый зрителям по фильмам «1+1», «Шоколад», «Зов предков». Его партнершей по экрану стала дебютантка Кейла Фала.

Заботливый папа Джиби просто обожает свою маленькую дочь Софию. Каждый вечер он рассказывает ей потрясающие истории о волшебных существах. В этих сказках есть добрые и злые герои, от последних девочку всегда защищает отец. Но проходит время, и София взрослеет. У нее появляется принц — привлекательный одноклассник. А сам Джиби становится отшельником. Однако он не отчаивается и продолжает делать все возможное, чтобы оставаться главным героем в сказках своей дочери, а также не терять ее внимание в реальной жизни.

 

Оригинальное название картины переводится как «Забытый принц».

Премьера «Папиной дочки» прошла во Франции в феврале 2020 года.

Фильм снимался с июля по октябрь 2018 года в Париже, колледже Анри-Селье в Сюрене, студиях Брю-Сюр-Марн.

Оригинальную аудиодорожку для фильма написал именитый композитор Говард Шор, обладатель трех премий «Оскар» за саундтрек к трилогии «Властелин колец» Питера Джексона.

Западная критика приняла «Папину дочку» весьма неоднозначно, отметив актерскую работу Омара Си.

Перед сном Джиби всегда рассказывал своей маленькой дочери сказки. Вместе они придумали волшебный мир, где живут крошечные феи и величественные драконы, а папа всегда спасает принцессу-дочь от любых опасностей. Но однажды в их сказочном мире появляется новый принц - одноклассник повзрослевшей Софии, а Джиби отправляется в страшную страну Забытья. Джиби нужно выбраться из грустной сказки и найти способ остаться для своей дочери героем и в реальной жизни.

5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2020
Премьера в России 23 апреля 2020
Премьера онлайн 15 апреля 2020
Премьера в мире 12 февраля 2020
Возраст 12+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Мишель Хазанавичус
Мишель Хазанавичус
В ролях
Беренис Бежо
Беренис Бежо
Кейла Фала
Кейла Фала
Омар Си
Омар Си
Франсуа Дамиенс
Франсуа Дамиенс
Филипп Юшан
Филипп Юшан
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Джиби (Омар Си) — парковщик автомобилей. Эта далеко не самая увлекательная работа для него полна вдохновения. Закрывая заднюю дверь повидавшего жизнь Пежо, он слышит протяжный скрип. Этот звук Джиби старается сохранить в своей памяти на весь день, чтобы вечером, укладывая свою дочь Софи (Сара Гэй) спать, изобразить его, иллюстрируя одну из сценок своей новой сказки. Отцовские фантазии полны самых разных персонажей, от индийских слонов до ковбоев Дикого Запада, но неизменно их главным…
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arsar_989 21 октября 2021, 14:16
1+1 с Омаром Си, намного интересней смотреть
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саундтрек фильма Папина дочка
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25 февраля 2020 14:18
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