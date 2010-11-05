Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Рейн борется против нацистов в Европе во время Второй мировой войны, сталкиваясь с Экартом Брэндом, нацистским лидером, цель которого ввести в Адольфа Гитлера кровь Рейн для того, чтобы превратить его в вампира и сделать бессмертным.
|2 мая 2011
|Россия
|16+
|27 октября 2011
|Аргентина
|2 мая 2011
|Великобритания
|5 ноября 2010
|Германия
|2 мая 2011
|Казахстан
|2 мая 2011
|Нидерланды
|5 ноября 2010
|США
|2 мая 2011
|Украина
|28 апреля 2016
|Южная Корея
|18
|17 марта 2012
|Япония