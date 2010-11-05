Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Бладрейн 3
1 постер
Киноафиша Фильмы Бладрейн 3

Бладрейн 3

Bloodrayne: The Third Reich 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Рейн борется против нацистов в Европе во время Второй мировой войны, сталкиваясь с Экартом Брэндом, нацистским лидером, цель которого ввести в Адольфа Гитлера кровь Рейн для того, чтобы превратить его в вампира и сделать бессмертным.

Бладрейн 3 - трейлер
Бладрейн 3  трейлер
Страна Германия / США / Канада
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 5 ноября 2010
Дата выхода
2 мая 2011 Россия 16+
27 октября 2011 Аргентина
2 мая 2011 Великобритания
5 ноября 2010 Германия
2 мая 2011 Казахстан
2 мая 2011 Нидерланды
5 ноября 2010 США
2 мая 2011 Украина
28 апреля 2016 Южная Корея 18
17 марта 2012 Япония
MPAA R
Бюджет $10 000 000
Производство Event Film Distribution, Jadran Film
Другие названия
BloodRayne: The Third Reich, Bladrejn 3: Treći Rajh, Blood Reich, Bloodrayne - The Third Reich, BloodRayne 3: La sangre del Reich, Bloodrayne 3: O Terceiro Reich, BloodRayne 3: Warhammer, BloodRayne: A Harmadik Birodalom, BloodRayne: Đệ Tam Đế Chế, BloodRayne: El tercer Reich, BloodRayne: Krwawa Rzesza, BloodRayne: Le Troisième Reich, Rayne 3, Regina vampirilor 2, Regina Vampirilor: Sângele Reich-ului, The Blood Reich - Bloodrayne 3, The Blood Reich: Bloodrayne 3, Бладрейн 3: Третий рейх, Кървавата Рейн: Третият райх, ブラッドレイン　血塗られた第三帝国
Режиссер
Уве Болл
Уве Болл
В ролях
Клинт Ховард
Клинт Ховард
Майкл Паре
Майкл Паре
Брендан Флетчер
Брендан Флетчер
Аннетт Калп
Наташа Мальте
Наташа Мальте
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Бладрейн 3
Бладрейн 4.2
Бладрейн (2005)
Бладрейн 2: Освобождение 3.7
Бладрейн 2: Освобождение (2007)
Во имя короля 3 3.0
Во имя короля 3 (2014)
Жирнушка 3.0
Жирнушка (2011)
Во имя короля 2 3.2
Во имя короля 2 (2011)
Дом мертвых 3.8
Дом мертвых (2003)
Списанный в резерв 3.5
Списанный в резерв (2016)
Нападение на Уолл-стрит 6.0
Нападение на Уолл-стрит (2013)
В осаде 3.6
В осаде (2013)
Легенда красного жнеца 4.3
Легенда красного жнеца (2012)
Освенцим 4.8
Освенцим (2011)
Макс Шмелинг: Боец Рейха 4.8
Макс Шмелинг: Боец Рейха (2010)
Фильм находится в подборках
Все части фильма "Бладрейн" Все части фильма "Бладрейн"

Рейтинг фильма

3.0
Оцените 15 голосов
3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Бладрейн 3 - трейлер
Бладрейн 3 Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Великолепный век» показал только 10% правды про жизнь в гареме: а самое важное утаили от зрителей
Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada»
«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше