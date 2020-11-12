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Белый цирк
Белый цирк
, 2017
The White Circus
Канада / фэнтези / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
О фильме
Молодой пилот на своей первой военной миссии терпит крушение. В новом месте он влюбляется в молодую певицу кабаре, заводит дружбу с говорящим белым медведем и возглавляет сопротивление, чтобы освободить народ от гнета деспота.
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В ролях
Хлоя Грейс Морец
Андреа Райзборо
Эйса Баттерфилд
Кристиан Фридель
Режиссер
Крис Лэвис
,
Мацек Щербовски
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Канада
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2017
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Обновлено 12 ноября 2020
Отзывы о фильме
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