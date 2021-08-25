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Иствикские ведьмы Иствикские ведьмы
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The Witches Of Eastwick

Иствикские ведьмы, 1987

1987 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Три подруги - Александра, Сьюки и Джейн - живут в небольшом американском городке Иствике. Личная жизнь женщин не сложилась: Сьюки и Александра - матери-одиночки, а Джейн находится в разводе. Раз в неделю приятельницы собираются вместе и за бокалом мартини мечтают об идеальном мужчине. Однажды в их городке появляется таинственный незнакомец, имя которого никто не может запомнить как следует. Лишь Сьюки удается вспомнить, что харизматичного мужчину зовут Дэрил Ван Хорн. Вскоре он начинает ухаживать за каждой из трех подруг, открывая в них неизведанные прежде способности. Девушки понимают, что они сами - ведьмы, а их новый знакомый никто иной как Дьявол…

  • На роль Александры пробовалась Анжелика Хьюстон - исполнительница роли Мортиши Аддамс в культовом фильме Барри Зонненфельда. 
  • Фильм снят по одноименному роману Джона Апдайка. В 2008 году писатель выпустил продолжение истории, получившее название “Иствикские вдовы”, но эта книга пока не была экранизирована.
  • Экранизация была снята спустя всего три года после выхода романа Апдайка. 
  • В 1994 году Джек Николсон, Мишель Пфайффер и Ричард Дженкинс сыграли вместе в фильме ужасов “Волк”.  
  • Мелодия, которую играет на скрипке герой Николсона - Caprice №16 Никколо Паганини.

Три современные ведьмы тоскуют по своему идеальному мужчине в маленьком городке Новой Англии. Дамочки решают поколдовать и вызвать Дьявола. В результате их опытов, а может просто благодаря совпадению, на улицах города появляется незнакомец - в облике уже не молодого и лысоватого, но все-таки очаровательного и умнейшего, саркастичного и сластолюбивого Дэрила Ван Хорна.

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1987
Премьера в России 12 июня 1987
Премьера в мире 12 июня 1987
Возраст 16+
Режиссер
Джордж Миллер
Джордж Миллер
В ролях
Джек Николсон
Джек Николсон
Шер
Шер
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Вероника Картрайт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Иствикские ведьмы 2 постера
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