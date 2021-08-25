Иствикские ведьмы, 1987

Три подруги - Александра, Сьюки и Джейн - живут в небольшом американском городке Иствике. Личная жизнь женщин не сложилась: Сьюки и Александра - матери-одиночки, а Джейн находится в разводе. Раз в неделю приятельницы собираются вместе и за бокалом мартини мечтают об идеальном мужчине. Однажды в их городке появляется таинственный незнакомец, имя которого никто не может запомнить как следует. Лишь Сьюки удается вспомнить, что харизматичного мужчину зовут Дэрил Ван Хорн. Вскоре он начинает ухаживать за каждой из трех подруг, открывая в них неизведанные прежде способности. Девушки понимают, что они сами - ведьмы, а их новый знакомый никто иной как Дьявол…