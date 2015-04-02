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Постер фильма Мара и Бог Огня
5.8
Киноафиша Фильмы Мара и Бог Огня
5.8

Мара и Бог Огня

, 2015
Mara und der Feuerbringer
Германия / драма, фэнтези / 18+
Постер фильма Мара и Бог Огня
5.8

О фильме

Пятнадцатилетняя Мара Лорбер узнаёт, что она должна спасти мир. Потому что древний скандинавский бог Локи может вырваться на свободу…

В ролях

Ян Йозеф Лиферс
Ян Йозеф Лиферс
Professor Weissinger
Кристоф Мария Хербст
Кристоф Мария Хербст
Loki
Лилиан Прент
Mara
Эстер Швейнс
Christa
Эва Хаберманн
Sigyn
Alex Simon
Siegfried
Карин С. Тице
Frau Gassner
Joseph Hannesschläger
Herr Kornbichl
Леони Тепе
Larissa
Oliver Deissenböck
Schuljunge
Режиссер Томми Краппвайс
Сценарист Томми Краппвайс, Sebastian B. Voss
Композитор Andreas Lenz v. Ungern Sternberg, Dominik Schuster
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 2 апреля 2015
Дата выхода
2 апреля 2015 Германия 6
21 июля 2017 Испания
Бюджет €6 500 000
Сборы в мире $30 549
Производство Constantin Film, Rat Pack Filmproduktion, RTL
Другие названия
Mara und der Feuerbringer, Mara and the Firebringer, Mara et le Démon de Feu, Mara e il crepuscolo degli dei, Mara e o Senhor do Fogo, Mara i el senyor del foc, Mara ja tuletooja, Mara y el señor del fuego, Мара и Носитель Огня, Nữ Pháp Sư, Mara Và Hỏa Lai Nhân

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Обновлено 2 февраля 2023

Отзывы о фильме

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