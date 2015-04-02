ПроизводствоConstantin Film, Rat Pack Filmproduktion, RTL
Другие названия
Mara und der Feuerbringer, Mara and the Firebringer, Mara et le Démon de Feu, Mara e il crepuscolo degli dei, Mara e o Senhor do Fogo, Mara i el senyor del foc, Mara ja tuletooja, Mara y el señor del fuego, Мара и Носитель Огня, Nữ Pháp Sư, Mara Và Hỏa Lai Nhân
Рейтинг фильма
5.8
Оцените10 голосов
5.8IMDb
Обновлено 2 февраля 2023
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