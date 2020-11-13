Приручить дракона, 2020

Маленький мальчик Мортимер живет обычной жизнью. У него есть любящие родители, крыша над головой, а еще мечта стать известным блогером на YouTube. Он трудится над своими видео не покладая рук, но не получает заветных просмотров и «лайков», к тому же никто из близких не интересуется его каналом, а в школе над ним и вовсе издеваются.

У девятилетней девочки Сары нет ничего. Она сбежала из центра временного содержания беженцев и до ужаса боится, что теперь ее могут выслать из страны. Чтобы ее никто не смог найти, она решает прятаться в пустых домах, которые оставляют богатые семьи, пока уезжают на отдых. Она всегда начеку и следит за тем, чтобы ее никто не видел. Однажды, приметив очередной пустующий дом, она пробирается внутрь, не осознавая, какие приключения ее ожидают. Оказывается, что это дом соседей семьи Мортимера, и мальчик должен приходить сюда, чтобы кормить золотых рыбок, пока хозяев нет дома. Он случайно находит перепуганную Сару, но подросток не желает девочке зла.

Вдобавок ко всему в дом, где прячется Сара, волшебным образом попадает огнедышащий дракон. Обнаружив, что существо ранено, двое детей решают помочь ему добраться до дома. Но это будет непросто. Полиция охотится за Сарой, да и выбраться из города вместе с драконом – задача не из легких. Однако, лишь действуя сообща, Сара и Мортимер смогут помочь одинокому дракону найти путь к его родной пещере. Становится предельно ясно, что это будет самое необычное Рождество на памяти Сары, так как ребятам предстоит многое сделать, прежде чем они со спокойной душой смогут насладиться праздником.