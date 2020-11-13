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Приручить дракона Приручить дракона
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Приручить дракона, 2020

2020 / Норвегия
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Необычная история о дружбе девочки-беженки и огнедышащего дракона
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Маленький мальчик Мортимер живет обычной жизнью. У него есть любящие родители, крыша над головой, а еще мечта стать известным блогером на YouTube. Он трудится над своими видео не покладая рук, но не получает заветных просмотров и «лайков», к тому же никто из близких не интересуется его каналом, а в школе над ним и вовсе издеваются.

У девятилетней девочки Сары нет ничего. Она сбежала из центра временного содержания беженцев и до ужаса боится, что теперь ее могут выслать из страны. Чтобы ее никто не смог найти, она решает прятаться в пустых домах, которые оставляют богатые семьи, пока уезжают на отдых. Она всегда начеку и следит за тем, чтобы ее никто не видел. Однажды, приметив очередной пустующий дом, она пробирается внутрь, не осознавая, какие приключения ее ожидают. Оказывается, что это дом соседей семьи Мортимера, и мальчик должен приходить сюда, чтобы кормить золотых рыбок, пока хозяев нет дома. Он случайно находит перепуганную Сару, но подросток не желает девочке зла.

Вдобавок ко всему в дом, где прячется Сара, волшебным образом попадает огнедышащий дракон. Обнаружив, что существо ранено, двое детей решают помочь ему добраться до дома. Но это будет непросто. Полиция охотится за Сарой, да и выбраться из города вместе с драконом – задача не из легких. Однако, лишь действуя сообща, Сара и Мортимер смогут помочь одинокому дракону найти путь к его родной пещере. Становится предельно ясно, что это будет самое необычное Рождество на памяти Сары, так как ребятам предстоит многое сделать, прежде чем они со спокойной душой смогут насладиться праздником.

Девятилетняя девочка заводит дружбу с дракончиком, который случайно оказался в ее доме. Каким образом он попал в мир людей и сможет ли он прижиться в нем — предстоит узнать, разгадав тайну происхождения дракона. Девочка и ее друзья отправляются в захватывающее путешествие в поисках страны драконов.

 

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 1 июля 2021
Премьера в мире 13 ноября 2020
Возраст 6+
Прокатчик World Pictures
Режиссер
Катарина Лаунинг
Катарина Лаунинг
В ролях
Андерс Баасмо Кристиансен
Андерс Баасмо Кристиансен
Ивер Эунбю Сандемосе
Иша Зайнаб Кхан
Карре Хаген Сиднесс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Приручить дракона 2 постера
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Приручить дракона
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Девочка, живущая в пустых домах, случайно обнаруживает в одном из них запертого в клетке дракона. Мифическое существо забралось в подвал и попало в ловушку, из которой не может выбраться. Между ними постепенно зарождается дружба: девочка приносит дракону поесть, а маленький монстр, выбравшись из клетки, укрывается в гараже. В доме никого нет, жильцы уехали на праздники — в Норвегии, где происходят события, вот-вот наступит Рождество. Мальчик, живущий по соседству, одержим…
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Кадры из фильма Все кадры
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Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
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