Космический джем: Новое поколение, 2021

Суперзвезда баскетбола Леброн Джеймс объединился с Багзом Банни и остальными участниками Looney Tunes для долгожданного продолжения «Космического джема».
Первая часть, которая вышла еще в 1996 году, представляла вымышленный рассказ о событиях, произошедших между уходом Майкла Джордана из Национальной баскетбольной ассоциации в 1993 году и его возвращением в 1995 году. Тогда Джордан, несмотря на неудачи в спорте, решает помочь персонажам мультфильма из параллельного мира Мультипутии выиграть матч против группы инопланетян. Дело в том, что гости с другой планеты пришли захватить мультяшек для того, чтобы повысить популярность своего развлекательного парка. Однако один из персонажей убеждает своих похитителей сыграть с ними в баскетбол, и именно матч должен будет определить победителей. Мультяшек ждут неприятные известия о способностях инопланетян, и без помощи настоящего баскетболиста им не обойтись.
Спустя 23 года после событий первого фильма Багз Банни, Лола Банни, Даффи Дак, Марвин Марсианин и остальные из Looney Tunes встречаются с новой звездой баскетбола – Леброном Джеймсом. Герои снова сразятся с невиданными ранее существами и одержат победу над своими врагами. Спортсмену необходимо выпутаться из ловушки, в которой он случайно оказался, и найти своего пропавшего сына в мире вымышленных персонажей и сказочных историй. Для этого Леброну вместе с друзьями предстоит бросить вызов опасному злодею и провести легендарный баскетбольный матч, который увидит весь мир.
«Космический джем: Новое поколение» является продолжением фильма 1996 года «Космический джем».
Звезды НБА Дамиан Лиллард, Энтони Дэвис и Клэй Томпсон будут частью актерского состава.
Игрок НБА Клэй Томпсон получил травму перед съемками. 27 июня 2019 года утекли кадры встречи Леброна с Клэем на костылях.
Звезде баскетбольной команды «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо предложили сняться в фильме, но он отказался.
Режиссер Джастин Лин покинул проект ради съемок «Форсажа 9» и «Форсажа 10».
Режиссер Теренс Нэнс также оставил проект из-за творческих разногласий со студией и продюсерами.
Окончательным режиссером сиквела стал Малкольм Д. Ли («Все ненавидят Криса»).
«Космический джем: Новое поколение» содержит и традиционную анимацию с компьютерной графикой, и съемки живых актеров.
Продолжение «Космического джема» было запланировано еще в 1997 году. Тогда предполагалось, что история будет включать в себя баскетбольный матч между Майклом Джорданом, мультяшками и новым врагом. Джо Питка должен был вернуться в режиссерское кресло. Однако Майкл Джордан отказался сниматься в сиквеле. По словам Боба Кэмпа, художника и аниматора картины, продюсер солгал им, утверждая, что баскетболист подписал контракт, чтобы производство фильма продолжалось.
Позже сиквел вошел в разработку под другим названием и должен был стать шпионской лентой с Джеки Чаном в главной роли, но актер покинул проект.
Ко всему прочему, одна из предложенных идей для сиквела заключалась в том, что в фильме будет сниматься Тим Тибоу и история будет вращаться вокруг футбола.
Джо Питка признался, что после успеха «Космического джема» ему предлагали сделать историю о профессиональном гольфисте Тайгере Вудсе.
В феврале 2014 года появилась официальная информация о продолжении фильма, в котором сыграет Леброн Джеймс. В том же году Джеймс признался, что «Космический джем» был одним из его любимых в детстве.
В марте 2020 года в интернете появились фотографии со съемочной площадки и запись вечеринки, где можно было заметить персонажей из других проектов Warner Bros: Джокера, Пеннивайза, Маску.
Дон Чидл, один из актеров проекта, сказал в интервью, что Леброн Джеймс получил травму на съемочной площадке. Также он добавил, что съемки проходили по 14 часов в день.
Добро пожаловать в Космический джем! Игра тысячелетия начнется через несколько минут. На правой половине площадки великий баскетболист Леброн Джеймс, который возглавляет команду мультлегенд Луни Тюнз под предводительством Багза Банни. На левой половине – Звездные вышибалы, заряженные по полной. Кто же забросит победный мяч в корзину?