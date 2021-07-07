Космический джем: Новое поколение, 2021

«Космический джем: Новое поколение» является продолжением фильма 1996 года «Космический джем».

Звезды НБА Дамиан Лиллард, Энтони Дэвис и Клэй Томпсон будут частью актерского состава.

Игрок НБА Клэй Томпсон получил травму перед съемками. 27 июня 2019 года утекли кадры встречи Леброна с Клэем на костылях.

Звезде баскетбольной команды «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо предложили сняться в фильме, но он отказался.

Режиссер Джастин Лин покинул проект ради съемок «Форсажа 9» и «Форсажа 10».

Режиссер Теренс Нэнс также оставил проект из-за творческих разногласий со студией и продюсерами.

Окончательным режиссером сиквела стал Малкольм Д. Ли («Все ненавидят Криса»).

«Космический джем: Новое поколение» содержит и традиционную анимацию с компьютерной графикой, и съемки живых актеров.

Продолжение «Космического джема» было запланировано еще в 1997 году. Тогда предполагалось, что история будет включать в себя баскетбольный матч между Майклом Джорданом, мультяшками и новым врагом. Джо Питка должен был вернуться в режиссерское кресло. Однако Майкл Джордан отказался сниматься в сиквеле. По словам Боба Кэмпа, художника и аниматора картины, продюсер солгал им, утверждая, что баскетболист подписал контракт, чтобы производство фильма продолжалось.

Позже сиквел вошел в разработку под другим названием и должен был стать шпионской лентой с Джеки Чаном в главной роли, но актер покинул проект.

Ко всему прочему, одна из предложенных идей для сиквела заключалась в том, что в фильме будет сниматься Тим Тибоу и история будет вращаться вокруг футбола.

Джо Питка признался, что после успеха «Космического джема» ему предлагали сделать историю о профессиональном гольфисте Тайгере Вудсе.

В феврале 2014 года появилась официальная информация о продолжении фильма, в котором сыграет Леброн Джеймс. В том же году Джеймс признался, что «Космический джем» был одним из его любимых в детстве.

В марте 2020 года в интернете появились фотографии со съемочной площадки и запись вечеринки, где можно было заметить персонажей из других проектов Warner Bros: Джокера, Пеннивайза, Маску.

Дон Чидл, один из актеров проекта, сказал в интервью, что Леброн Джеймс получил травму на съемочной площадке. Также он добавил, что съемки проходили по 14 часов в день.