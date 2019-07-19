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Первая ведьма Первая ведьма
Киноафиша Фильмы Первая ведьма
The Wretched

Первая ведьма, 2019

2019 / США
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Пара подростков борется с древним злом, захватившим их маленький городок.
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Древняя ведьма терроризирует маленький городок у океана, и только 17-летний Бен понимает, что с соседями творится что-то странное и с этим нужно что-то делать.

Многочисленным хоррорам свойственно появляться по примерно одному и тому же паттерну: снимается один эффектный и оттого запоминающийся фильм, за которым следует череда картин, вдохновленных им. Так было с «Криком», который в конце 90-х внес свой вклад в возрождение слэшеров, и так же за «Ведьмой из Блэр: Курсовая с того света» последовала череда мокьюментари. «Первая ведьма» следует по тому же пути, уходя корнями в «Реинкарнацию» Ари Астера, «Ведьму» Роберта Эггерса с их очень характерным ритмом повествования и важной для него оккультной символикой.

17-летний Бен (Джон-Пол Ховард) переезжает к своему отцу в один из тех небольших городов, где почти все друг друга знают. Его родители находятся в процессе развода, поэтому он живет практически сам по себе, и хотя в душе он неплохой человек, Бен притягивает к себе неприятности. Однажды он решает подсмотреть за соседями своего отца, которые, по его убеждению, замышляют что-то страшное. Разумеется, все его слова окружающие принимают за подростковые выдумки. В итоге ему удается убедить лишь Мэллори (Пайпер Курда), коллегу своего отца, и вместе они пытаются остановить древнее зло. 

 

Один из режиссеров братьев Пирс, Дрю, говорил о том, что он является большим поклонником книги Роальда Даля «Ведьмы», которая и вдохновила его на создание фильма.

Перед тем как начать писать сценарий, режиссеры братья Пирс пересматривали свои любимые хорроры, в первую очередь многочисленные версии истории чудовища Франкенштейна.

Режиссеры написали вместе только около 30 страниц черновой версии сценария. Заканчивал ее Бретт Пирс в одиночку.

Персонаж Эбби братья Пирс списали со своей матери.

Во время съемок фильма родители режиссеров братьев Пирс помогали сыновьям с мелкими поручениями: их отец встречал актеров в аэропорту, а мама руководила кейтерингом. Иногда после съемочного дня их папа устраивал барбекю, куда приглашал всю команду.

Вдохновением для образа ведьмы в фильме послужили Черная Аннис, персонаж английского фольклора, а также существо бу-хаг из культуры народа Гулла.

Годовалый сын одного их режиссеров, Дрю Пирса, сыграл роль малыша Сэма.

По словам режиссеров, для своей картины они черпали вдохновение из фильмов «Окно во двор», «Нечто» и «Хэллоуин».

Актер Джеймисон Джонс пытался заполучить роль Лиама в фильме около трех лет. Хотя он сразу понравился братьям Пирс, продакшн-студия требовала от них найти на эту роль именитого актера. Только после того, как они начали сотрудничать с другой студией, Джонс, наконец, получил желанную роль.

 

В маленьком забытом богом городке однажды ночью время повернулось вспять, пробудив первородное зло. Парочка Бен и Мэлори, которые любят подглядывать за соседями, замечают, что тех как будто подменили. Да и во всем городе творится что-то странное. Молодым людям придется бросить вызов колдовским чарам, чтобы не допустить в мир древние полчища.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 5 ноября 2020
Премьера онлайн 1 мая 2020
Премьера в мире 19 июля 2019
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Бретт Пирс
В ролях
Джон-Пол Ховард
Джеймисон Джонс
Пайпер Курда
Кевин Бигли
Кевин Бигли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Первая ведьма 2 постера
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Наша рецензия
Братья-режиссеры Дрю и Бретт Пирсы хоть и имеют небольшой послужной список, российским зрителям они известны только по ленте «Мертвоголовые». Но все, за что они берутся, получается профессионально и стильно. «Первая ведьма» — их вторая работа, добравшаяся до широкого проката, к которой Пирсы сами написали сценарий.  Первая ведьма По сюжету, подросток Бен после развода родителей приезжает погостить к своему отцу в маленький городок. Его внимание сразу…
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morozovabr1988 15 октября 2020, 02:08
Вы меня конечно извините ... но фильм полное говно !!!! Время , деньги потрачены зря .... ничего интересного мы не увидели ... ничего ... не сюжета , не спецэффектов , не актеров ...
Kristina Shik 13 октября 2020, 07:07
Тот момент, когда ожидание и реальность не совпадают, слишком долгая завязка сюжета, отсутствие страшных и нагнетающих моментов, немного присутствует плагиат!
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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26 мая 2020 12:50
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