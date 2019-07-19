Первая ведьма, 2019

Древняя ведьма терроризирует маленький городок у океана, и только 17-летний Бен понимает, что с соседями творится что-то странное и с этим нужно что-то делать.

Многочисленным хоррорам свойственно появляться по примерно одному и тому же паттерну: снимается один эффектный и оттого запоминающийся фильм, за которым следует череда картин, вдохновленных им. Так было с «Криком», который в конце 90-х внес свой вклад в возрождение слэшеров, и так же за «Ведьмой из Блэр: Курсовая с того света» последовала череда мокьюментари. «Первая ведьма» следует по тому же пути, уходя корнями в «Реинкарнацию» Ари Астера, «Ведьму» Роберта Эггерса с их очень характерным ритмом повествования и важной для него оккультной символикой.

17-летний Бен (Джон-Пол Ховард) переезжает к своему отцу в один из тех небольших городов, где почти все друг друга знают. Его родители находятся в процессе развода, поэтому он живет практически сам по себе, и хотя в душе он неплохой человек, Бен притягивает к себе неприятности. Однажды он решает подсмотреть за соседями своего отца, которые, по его убеждению, замышляют что-то страшное. Разумеется, все его слова окружающие принимают за подростковые выдумки. В итоге ему удается убедить лишь Мэллори (Пайпер Курда), коллегу своего отца, и вместе они пытаются остановить древнее зло.