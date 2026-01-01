Сэма Уиппла, незадолго до Рождества, посещает Санта Клаус. Он напоминает Сэму, что давно, в детстве, тот написал ему письмо, в котором благодарил за подарки и обещал помочь старику, если ему когда-нибудь понадобится помощь. И вот это время пришло: старый скряга Финеас Прюн, владеющий Северным полюсом, требует от Санты арендную плату за его жилище и завод по производству подарков. В противном случае Прюн угрожает выселить Санту, его жену и эльфов, а все игрушки забрать себе. Санта Клаус и Сэм должны найти управу на Финеаса Прюна, чтобы Рождество случилось…