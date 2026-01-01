Оповещения от Киноафиши
Рождество, которое почти не случилось
Рейтинг IMDb: 3.5
Рождество, которое почти не случилось

Рождество, которое почти не случилось

Il Natale che quasi non fu 18+
О фильме

Сэма Уиппла, незадолго до Рождества, посещает Санта Клаус. Он напоминает Сэму, что давно, в детстве, тот написал ему письмо, в котором благодарил за подарки и обещал помочь старику, если ему когда-нибудь понадобится помощь. И вот это время пришло: старый скряга Финеас Прюн, владеющий Северным полюсом, требует от Санты арендную плату за его жилище и завод по производству подарков. В противном случае Прюн угрожает выселить Санту, его жену и эльфов, а все игрушки забрать себе. Санта Клаус и Сэм должны найти управу на Финеаса Прюна, чтобы Рождество случилось…
Страна Италия / США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1966
Премьера в мире 23 ноября 1966
Дата выхода
23 ноября 1966 США
MPAA G
Производство Bambi Productions, Childhood Productions
Другие названия
Il Natale che quasi non fu, The Christmas That Almost Wasn't, Joulupukki pulassa, Weihnachtsmann in Not, Рождество, которое почти не случилось
Режиссер
Россано Брацци
В ролях
Пол Трип
Лидия Браззи
Сонни Фокс
Миша Ауэр
Джон Карлсен
Все актеры и съемочная группа
Сейчас фильм не показывают в кино

