Санта на продажу, 2010

Американский предприниматель из глобальной корпорации решает раскопать лапландскую сопку, где, по его мнению, саамы спрятали ледяную глыбу с замороженным в ней реальным финским Сантой. О том, что такая археологическая находка не принесет добра, догадывается только местный юный житель по имени Пиетари. Именно ему предстоит спасти свою деревню, да и весь мир от древнего рождественского зла.
Веселый Санта-Клаус с пышной седой бородой, в красной куртке с белой меховой оторочкой и красных штанах, с колпаком на голове - вот он, символ Рождества!
Правда, народы Северной Европы многие века знали несколько иного Санту. И был этот персонаж, мягко говоря, не совсем «белый и пушистый»…
А что, если он вновь объявится под Новый год? Хотите познакомиться с ним наяву? Готовы в него поверить? Тогда он идет к вам!