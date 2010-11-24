Санта на продажу, 2010

Веселый Санта-Клаус с пышной седой бородой, в красной куртке с белой меховой оторочкой и красных штанах, с колпаком на голове - вот он, символ Рождества!

Правда, народы Северной Европы многие века знали несколько иного Санту. И был этот персонаж, мягко говоря, не совсем «белый и пушистый»…

А что, если он вновь объявится под Новый год? Хотите познакомиться с ним наяву? Готовы в него поверить? Тогда он идет к вам!