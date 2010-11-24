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Санта на продажу Санта на продажу
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Rare Exports: A Christmas Tale

Санта на продажу, 2010

2010 / Швеция / Финляндия / Франция / Норвегия
7.0 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Американский предприниматель из глобальной корпорации решает раскопать лапландскую сопку, где, по его мнению, саамы спрятали ледяную глыбу с замороженным в ней реальным финским Сантой. О том, что такая археологическая находка не принесет добра, догадывается только местный юный житель по имени Пиетари. Именно ему предстоит спасти свою деревню, да и весь мир от древнего рождественского зла.

  • Дебют режиссера Ялмари Хеландера в полном метре. Фильм основан на короткометражных лентах режиссера, получивших несколько премий, а также культовый статус среди интернет-пользователей. Короткометражки “Санта на продажу” и “Санта на продажу. Инструкция по выживанию” рассказывали о том, как финские охотники расставляли ловушки для диких Сант.
  • Несмотря на то, что события фильма по сюжету разворачиваются в Финляндии, сами съемки прошли в арктической части Норвегии.
  • Мировая премьера картины состоялась 7 августа 2010 года на кинофестивале в Локарно в Швейцарии.
  • Бюджет фильма составил 1,9 миллиона евро.
  • Йорма и Онни Томмила, сыгравшие Рауно и Пиетари, являются отцом и сыном в реальной жизни.
  • На международном фестивале в Ситжесе, Испания, картина получила награду в номинациях “Лучший фильм” и “Лучший режиссер”.
     

Веселый Санта-Клаус с пышной седой бородой, в красной куртке с белой меховой оторочкой и красных штанах, с колпаком на голове - вот он, символ Рождества!

Правда, народы Северной Европы многие века знали несколько иного Санту. И был этот персонаж, мягко говоря, не совсем «белый и пушистый»…

А что, если он вновь объявится под Новый год? Хотите познакомиться с ним наяву? Готовы в него поверить? Тогда он идет к вам!

7.0 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2010
Премьера в России 2 декабря 2010
Премьера онлайн 1 ноября 2021
Премьера в мире 24 ноября 2010
Возраст 16+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Ялмари Хеландер
В ролях
Томми Корпела
Томми Корпела
Джонатан Хатчингс
Пер Кристиан Эллефсен
Вилле Виртанен
Вилле Виртанен
Ристо Сэлми
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Московская школа кино 28 декабря 2021, 15:27
Все еще верите в Санта Клауса? Ждете новогодних чудес? Если ответ «да», то вы правильно делаете, только подарки от бородатого дедушки могут вам не… Читать дальше…
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