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Шазам!: Ярость богов
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Shazam! Fury of the Gods

Шазам!: Ярость богов, 2022

2022 / США
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Факты

Фильм был анонсирован через неделю после выхода первой части франшизы «Шазам!» (2019).

Планировалось, что лента выйдет в прокат через одиннадцать месяцев после премьеры другой картины вселенной DC – «Чёрный Адам».

Данный проект является тринадцатым фильмом в расширенной вселенной DC.

Первоначально фильм должен был выйти 1 апреля 2022 года, но из-за пандемии COVID-19 дату премьеры пришлось перенести.

В апреле 2019 года издание The Wrap сообщило, что New Line Cinema занимается сиквелом и Генри Гайден вернется, чтобы написать сценарий, а режиссером проекта снова выступит Дэвид Ф. Сандберг.

На DC Fandome в августе 2020 года появилась информаця, что название сиквела будет звучать как «Шазам! Ярость богов».

Доктор Сивана в исполнении Марка Стронга был главным антагонистом первой картины и доставил главному герою и его друзьям много неприятностей. Однако известно, что во втором фильме будет совсем другой злодей.

«Шазам» изначально задумывался как самостоятельный проект, который никак не будет связан с другими персонажами из DC. Поэтому в первом фильме было так мало отсылок к другим проектам студии, если не считать сцену в школьной столовой в конце картины, когда появляется Супермен.

Режиссер Дэвид Ф. Сандберг изначально пытался привлечь Генри Кавилла на эпизодическую роль Супермена в первый фильм. Однако, в конце концов, Сандбергу пришлось вместо Кавилла довольствоваться каскадером.

Первая картина провалилась в прокате. Однако критикам и фанатам история понравилась, что побудило Warner Bros подтвердить ее продолжение.

Год выпуска 2022
Премьера в России 15 декабря 2022
Премьера в мире 15 декабря 2022
Прокатчик UPI
Режиссер
Дэвид Ф. Сандберг
Дэвид Ф. Сандберг
В ролях
Закари Ливай
Закари Ливай
Эшер Энджел
Эшер Энджел
Адам Броди
Адам Броди
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Джек Дилан Грейзер
Джек Дилан Грейзер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Шазам!: Ярость богов 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
User 28 января 2022, 15:14
Надеюсь там будет Джек Грецзер в актерах,а то без него фильм будет не тот
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Кинокомпания Warner Bros объявила о переносе «Аквамена 2», «Флэша» и «Черного Адама» Большинство фильмов выйдут позже, чем планировалось, но сиквел «Шазама!» появится на полгода раньше.
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10 марта 2022 12:20
Рэйчел Зеглер призналась, что ее уязвила травля в соцсетях после получения ролей в «Белоснежке» и «Шазаме! 2» Она понимала, что люди не правы, но все равно огорчалась. 
Написать
27 января 2022 12:09
По данным СМИ, Галь Гадот вернется к роли Чудо-женщины в сиквеле «Шазама!» У Дианы Принс будет важное камео.
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20 декабря 2021 10:37
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