Шазам!: Ярость богов, 2022

Фильм был анонсирован через неделю после выхода первой части франшизы «Шазам!» (2019).

Планировалось, что лента выйдет в прокат через одиннадцать месяцев после премьеры другой картины вселенной DC – «Чёрный Адам».

Данный проект является тринадцатым фильмом в расширенной вселенной DC.

Первоначально фильм должен был выйти 1 апреля 2022 года, но из-за пандемии COVID-19 дату премьеры пришлось перенести.

В апреле 2019 года издание The Wrap сообщило, что New Line Cinema занимается сиквелом и Генри Гайден вернется, чтобы написать сценарий, а режиссером проекта снова выступит Дэвид Ф. Сандберг.

На DC Fandome в августе 2020 года появилась информаця, что название сиквела будет звучать как «Шазам! Ярость богов».

Доктор Сивана в исполнении Марка Стронга был главным антагонистом первой картины и доставил главному герою и его друзьям много неприятностей. Однако известно, что во втором фильме будет совсем другой злодей.

«Шазам» изначально задумывался как самостоятельный проект, который никак не будет связан с другими персонажами из DC. Поэтому в первом фильме было так мало отсылок к другим проектам студии, если не считать сцену в школьной столовой в конце картины, когда появляется Супермен.

Режиссер Дэвид Ф. Сандберг изначально пытался привлечь Генри Кавилла на эпизодическую роль Супермена в первый фильм. Однако, в конце концов, Сандбергу пришлось вместо Кавилла довольствоваться каскадером.

Первая картина провалилась в прокате. Однако критикам и фанатам история понравилась, что побудило Warner Bros подтвердить ее продолжение.