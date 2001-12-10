Властелин Колец: Братство Кольца, 2001

Сэр Кристофер Ли, сыгравший Сарумана, был единственным членом съемочной группы, лично встречавшимся с Дж.Толкиеном.

Питер Джексон подарил Элайдже Вуду и Энди Серкису кольца, использовавшиеся в съемках. Оба актера думали, что использовали одно и то же кольцо.

Изначально эпизода с болезненным ударом Гэндальфа лбом о потолочную балку в доме Бильбо не было в сценарии, это произошло случайно. Питер Джексон подумал, что Йен Маккеллен отлично справился с ситуацией, и сохранил момент в фильме.

Съемки проходили в Новой Зеландии, и в свободное время большинство актеров занимались серфингом. В их числе был и Вигго Мортенсен, которого однажды сбило волной, и он ушиб себе одну половину лица. На следующий день визажисты попытались замаскировать синяки, но безуспешно. Тогда Питер Джексон решил снимать актера с одной стороны во всех сценах. Поэтому в шахтах Мории, в эпизоде, когда Братство находит гномью гробницу, Арагорн появляется в кадре только с одной стороны.

Вигго Мортенсен присоединился к актерскому составу, когда процесс съемок уже начался. Он никогда раньше не встречался с режиссером Питером Джексоном и даже не читал книг Дж. Р. Р. Толкина. Человеком, убедившим Мортенсена подписать контракт, стал одиннадцатилетний сын актера Генри.

Актерскому составу часто приходилось летать на вертолете в отдаленные места съемок. Шон Бин боялся летать и делал это только в случае крайней необходимости. Когда снимались сцены пересечения Братством заснеженных гор, он каждое утро тратил по два часа, поднимаясь от подножия горы к съемочной площадке рядом с вершиной.

Джон Рис-Дэвис, сыгравший гнома Гимли — самый высокий из актеров, играющих членов Братства. Его рост 185 см.

Первоначально планировалось, что предыстория в прологе будет произнесена голосом Фродо. Элайджа Вуд озвучил текст, но поскольку эта информация имела мало общего с его персонажем, от такого решения отказались. Затем пролог записал Йен Маккеллен, но и Гэндальф не казался подходящим героем: ни тот, ни другой не присутствовали при описываемых событиях. В конце концов роль закадрового голоса досталась Кейт Бланшетт, и это решение подчеркнуло незначительность времени для бессмертных эльфов.

Орландо Блум получил роль Леголаса за два дня до окончания театральной школы.

Эльфийский язык, который звучит в фильме — это не просто цитаты, взятые из книги. Все реплики составлялись при помощи словаря эльфийского языка, составленного Дж.Р. Р. Толкином, а над правильным произношением актеров работал тренер по диалектам.

