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Властелин Колец: Братство Кольца Властелин Колец: Братство Кольца
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Властелин Колец: Братство Кольца, 2001

2001 / Новая Зеландия / США
8.7 Оцените
145 голосов Рейтинг IMDb: 8.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Средиземье — континент, населенный разными и очень непохожими друг на друга народами: людьми, эльфами, гномами… На окраине расположился Шир — страна хоббитов. Там живет Фродо — молодой хоббит, которому от дяди достается неприметное золотое колечко. Но подарок не так прост: мудрый волшебник Гэндальф сообщает Фродо, что ему досталось Кольцо Всевластья, выкованное тысячи лет назад Темным властелином Сауроном. Этот артефакт дает безграничную власть своему обладателю, но порабощает его разум. Лишившись кольца в далеком прошлом, Саурон потерял свою силу, но теперь почувствовал, что кольцо нашлось и жаждет снова его заполучить. 

Судьба мира оказывается в руках маленького хоббита. Фродо, никогда не покидавшему Шир, теперь предстоит совершить рискованное путешествие вглубь континента, чтобы доставить Кольцо Всевластья владыке эльфов Элронду. Дороги Средиземья полны опасностей, кольцо отнимает силы и затуманивает разум, а по следу идут Назгулы — черные всадники, слуги Темного властелина, чувствующие силу кольца. Но Фродо не один: в пути его сопровождают трое верных друзей, а в дороге к ним присоединяется загадочный Следопыт. 
 

Сэр Кристофер Ли, сыгравший Сарумана, был единственным членом съемочной группы, лично встречавшимся с Дж.Толкиеном. 

Питер Джексон подарил Элайдже Вуду и Энди Серкису кольца, использовавшиеся в съемках. Оба актера думали, что использовали одно и то же кольцо. 

Изначально эпизода с болезненным ударом Гэндальфа лбом о потолочную балку в доме Бильбо не было в сценарии, это произошло случайно. Питер Джексон подумал, что Йен Маккеллен отлично справился с ситуацией, и сохранил момент в фильме.

Съемки проходили в Новой Зеландии, и в свободное время большинство актеров занимались серфингом. В их числе был и Вигго Мортенсен, которого однажды сбило волной, и он ушиб себе одну половину лица. На следующий день визажисты попытались замаскировать синяки, но безуспешно. Тогда Питер Джексон решил снимать актера с одной стороны во всех сценах. Поэтому в шахтах Мории, в эпизоде, когда Братство находит гномью гробницу, Арагорн появляется в кадре только с одной стороны. 

Вигго Мортенсен присоединился к актерскому составу, когда процесс съемок уже начался. Он никогда раньше не встречался с режиссером Питером Джексоном и даже не читал книг Дж. Р. Р. Толкина. Человеком, убедившим Мортенсена подписать контракт, стал одиннадцатилетний сын актера Генри.

Актерскому составу часто приходилось летать на вертолете в отдаленные места съемок. Шон Бин боялся летать и делал это только в случае крайней необходимости. Когда снимались сцены пересечения Братством заснеженных гор, он каждое утро тратил по два часа, поднимаясь от подножия горы к съемочной площадке рядом с вершиной. 

Джон Рис-Дэвис, сыгравший гнома Гимли — самый высокий из актеров, играющих членов Братства. Его рост 185 см.

Первоначально планировалось, что предыстория в прологе будет произнесена голосом Фродо. Элайджа Вуд озвучил текст, но поскольку эта информация имела мало общего с его персонажем, от такого решения отказались. Затем пролог записал Йен Маккеллен, но и Гэндальф не казался подходящим героем: ни тот, ни другой не присутствовали при описываемых событиях. В конце концов роль закадрового голоса досталась Кейт Бланшетт, и это решение подчеркнуло незначительность времени для бессмертных эльфов.

Орландо Блум получил роль Леголаса за два дня до окончания театральной школы.

Эльфийский язык, который звучит в фильме — это не просто цитаты, взятые из книги. Все реплики составлялись при помощи словаря эльфийского языка, составленного Дж.Р. Р. Толкином, а над правильным произношением актеров работал тренер по диалектам. 
 

Волшебник Гэндальф-Серый, приехавший на день рождения к своему давнишнему приятелю Бильбо, становится свидетелем странного события — в разгар празднества, под многочисленными взглядами друзей и соседей, Бильбо... исчезает в воздухе прямо посреди толпы. Под грозным взглядом Гэндальфа он признается, что проделал этот трюк с помощью кольца, найденного им во время странствий. Кольцо необычно — в нем нет драгоценного камня, и Гэндальф понимает, что это — утерянное тысячу лет назад Кольцо Всевластья, выкованное Темным Властелином в огне вулкана и дающее владельцу невероятную силу и власть.

Понял это и сам Властелин, узнав Кольцо в ту секунду, как Бильбо опрометчиво надел его на палец. Гэндальф понимает, что Властелин любой ценой попытается заполучить Кольцо обратно, чтобы прервать свое развоплощение; девятка всадников-назгулов уже несется на своих черных конях в Хоббитанию, чтобы убить любого, кто попытается встать у них на пути. Гэндальф принимает решение передать Кольцо Фродо, племяннику Бильбо, с тем, чтобы тот скрытно доставил его в Ривенделл, где состоится Большой Совет эльфов, людей и гномов, на котором должно быть принято решение о судьбе Кольца...

8.7 Оцените
145 голосов Рейтинг IMDb: 8.8
Продолжительность 2 часа 58 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 7 февраля 2002
Премьера онлайн 3 сентября 2021
Премьера в мире 10 декабря 2001
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Питер Джексон
Питер Джексон
В ролях
Элайджа Вуд
Элайджа Вуд
Иэн МакКеллен
Иэн МакКеллен
Лив Тайлер
Лив Тайлер
Вигго Мортенсен
Вигго Мортенсен
Шон Эстин
Шон Эстин
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
kloss1 22 апреля 2021, 08:33
Краткое описание ситуации: Трилогию властелин колец вновь вернули в кинотеатры, должна была быть новая отреставрированная - ремастер… Читать дальше…
Виктория Лаврова 26 декабря 2019, 11:14
«Братство» не такой эпичный, как его продолжения, в нём мало компьютерной графики, что в общем то хорошо, т. к. этого сильно не хватает современным… Читать дальше…
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