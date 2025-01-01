Целый год горевал царь по покойной супруге, а затем решил снова жениться. Выбор его пал на ослепительную красавицу, которая, как оказалось, обладала чрезвычайно гордым нравом. Каждый день новая царица спрашивала у волшебного зеркала, кто прекраснее всех на свете, и неизменно получала ответ – краше нее никого нет. Однако подросла и расцвела ее падчерица, и однажды гордая красавица услышала от зеркальца: «А царевна все ж милее, всех румяней и белее». Тогда мачеха задумала извести бедную девушку…