Целый год горевал царь по покойной супруге, а затем решил снова жениться. Выбор его пал на ослепительную красавицу, которая, как оказалось, обладала чрезвычайно гордым нравом. Каждый день новая царица спрашивала у волшебного зеркала, кто прекраснее всех на свете, и неизменно получала ответ – краше нее никого нет. Однако подросла и расцвела ее падчерица, и однажды гордая красавица услышала от зеркальца: «А царевна все ж милее, всех румяней и белее». Тогда мачеха задумала извести бедную девушку…
Супруга царя привыкла любоваться собой каждый день. Ее волшебное зеркальце каждый раз соглашалось с ней, называя красавицу самой восхитительной на всем белом свете. Но однажды, когда дочь царя от первого брака выросла и собралась замуж, зеркальце изменило свое мнение о том, кто же теперь прекраснейшая из женщин. Царица, полная зависти и злобы, приказала избавиться от прелестной падчерицы…
|28 января 1981
|Венгрия
|1 февраля 1979
|СССР