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Осенние колокола

Osenniye kolokola 18+
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О фильме

Целый год горевал царь по покойной супруге, а затем решил снова жениться. Выбор его пал на ослепительную красавицу, которая, как оказалось, обладала чрезвычайно гордым нравом. Каждый день новая царица спрашивала у волшебного зеркала, кто прекраснее всех на свете, и неизменно получала ответ – краше нее никого нет. Однако подросла и расцвела ее падчерица, и однажды гордая красавица услышала от зеркальца: «А царевна все ж милее, всех румяней и белее». Тогда мачеха задумала извести бедную девушку…

  • Фильм снят по мотивам «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях» Александра Сергеевича Пушкина. 
  • Съемки картины проходили в Суздале. В кадре зрители могут увидеть такие достопримечательности города, как Покровский монастырь, Архиерейские палаты, Рождественский собор и другие. 
  • Роль Царевны в фильме исполнила Любовь Чиркова, на тот момент еще студентка 3-го курса Театрального училища имени Щепкина. Несмотря на это, за плечами молодой актрисы уже были роли в картинах «Чрезвычайное поручение» (1965) и «Хождение по мукам» (1977).
  • Музыкальное сопровождение картины составляют мелодии композиторов-классиков – М. Мусоргского, Д. Шостаковича, Р. Щедрина и многих других.

Супруга царя привыкла любоваться собой каждый день. Ее волшебное зеркальце каждый раз соглашалось с ней, называя красавицу самой восхитительной на всем белом свете. Но однажды, когда дочь царя от первого брака выросла и собралась замуж, зеркальце изменило свое мнение о том, кто же теперь прекраснейшая из женщин. Царица, полная зависти и злобы, приказала избавиться от прелестной падчерицы…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 1978
Премьера в мире 1 февраля 1979
Дата выхода
28 января 1981 Венгрия
1 февраля 1979 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Osenniye kolokola, Осенние колокола, A cárlány és a hét dalia, Bells of Autumn, Herbstglocken, Öszi harangok, Von der schönen Zarentochter und den sieben Recken
Режиссер
Владимир Гориккер
В ролях
Ирина Алферова
Ирина Алферова
Александр Кириллов
Людмила Дребнёва
Любовь Чиркова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
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