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Сайнтел
Sintel
Сайнтел, 2010
2010 / США
7.4
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Жанр:
анимация
фэнтези
короткометражный
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О фильме
Это история про девушку Сайнтел, которая путешествует с целью найти кого-то.
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7.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность
14 минут
Год выпуска
2010
Премьера в мире
30 сентября 2010
2 постера
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