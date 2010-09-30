Сайнтел, 2010

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о выходе в прокат О фильме Это история про девушку Сайнтел, которая путешествует с целью найти кого-то. Развернуть 7.4 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4 Продолжительность 14 минут Год выпуска 2010 Премьера в мире 30 сентября 2010 2 постера

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