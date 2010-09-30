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Сайнтел
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Sintel

Сайнтел, 2010

2010 / США
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме
Это история про девушку Сайнтел, которая путешествует с целью найти кого-то.
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 14 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 30 сентября 2010
Постер мультфильма Сайнтел 2 постера
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