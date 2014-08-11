Посвященный, 2014

Юный Джонас живет в идеальном, максимально цивилизованном обществе будущего, где больше нет войн, боли, страданий, радости, воспоминаний. Для каждого члена здесь определен идеальный порядок существования, и теперь никому не приходится выбирать шаг, мысль, цвет – все вокруг однозначно серое… По решению Совета общества Джонас назначается Хранителем памяти, которую он должен перенять у Учителя по имени Дающий. Юноше открывается правда о настоящем мире, и теперь он оказывается перед выбором, на грани жизни и смерти…