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The Giver

Посвященный, 2014

2014 / США
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86 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Юноша по имени Джонас живет в утопическом обществе, не знающем любви, боли и других чувств. На совершеннолетие Джонас получает редкую позицию Хранителя Воспоминаний. Во время обучения он встречает наставника, Дающего, который показывает Джонасу воспоминания о прошлом мире, о радостях, боли и любви. Узнав правду, парень нарушает главное правило, запрещающее делиться ими с другими. Решив, что все должны заново научиться видеть цвета, чувствовать боль, а также давать и принимать любовь, Джонас становится врагом общества номер один… 

  • Фильм снят по мотивам одноименного романа Лоис Лоури. Джефф Бриджес, в детстве будучи фанатом оригинального романа, пытался снять этот фильм почти двадцать лет и даже создал его мини-версию вместе со своей семьей. Роль Дающего в этом мини-фильме исполнил его отец, а закадровый текст читал Бад Корт. 
  • Нельсон Мандела умер прямо во время съемок фильма в Южной Африке, так что его образ используется в фильме как одно из «воспоминаний».
  • Джефф Бриджес узнал, что его друг и коллега-актер Робин Уильямс покончил жизнь самоубийством, в тот же вечер, когда состоялась премьера фильма. Во время интервью на красной ковровой дорожке он изо всех сил старался скрыть свою боль и удержаться от слез. Оба актера снимались в фильме «Король-рыбак». 

Юный Джонас живет в идеальном, максимально цивилизованном обществе будущего, где больше нет войн, боли, страданий, радости, воспоминаний. Для каждого члена здесь определен идеальный порядок существования, и теперь никому не приходится выбирать шаг, мысль, цвет – все вокруг однозначно серое… По решению Совета общества Джонас назначается Хранителем памяти, которую он должен перенять у Учителя по имени Дающий. Юноше открывается правда о настоящем мире, и теперь он оказывается перед выбором, на грани жизни и смерти…

7.9 Оцените
86 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 21 августа 2014
Премьера в мире 11 августа 2014
Возраст 12+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Филлип Нойс
Филлип Нойс
В ролях
Брентон Туэйтс
Брентон Туэйтс
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Александр Скарсгард
Александр Скарсгард
Кэти Холмс
Кэти Холмс
Тэйлор Свифт
Тэйлор Свифт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Посвященный 17 постеров
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Наша рецензия
«Посвященный» (который в оригинале «Дающий»: The Giver, хотя, по естественным причинам, название нельзя было перевести буквально – получилось бы двусмысленное черт-те что), снятый по мотивам одноименного романа Лоис Лоури 1993 года, следует, как может показаться поначалу, в кильватере экранизаций «Голодных игр» Сьюзен Коллинз и «Дивергента» Вероники Рот. Такой же, вроде бы, подростковый бунт в мире антиутопии, похожая история любви, плюс…
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Toporock 16 февраля 2016, 02:26
Цитата (StasO, 26/08/2014 - 01:28:44):В романе все довольно мутно на эту тему. В первом романе, написанном в 1993 году, по которому снят этот фильм,… Читать дальше…
fanbunga 16 февраля 2016, 02:24
Так вот он какой, коммунизм!
Родителям моим в детстве, наверное, такое кино бы понравилось. Некоторые параллели, может, они заметили бы и оценили.… Читать дальше…
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1 октября 2018 00:03
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