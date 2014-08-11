Посвященный, 2014

Юноша по имени Джонас живет в утопическом обществе, не знающем любви, боли и других чувств. На совершеннолетие Джонас получает редкую позицию Хранителя Воспоминаний. Во время обучения он встречает наставника, Дающего, который показывает Джонасу воспоминания о прошлом мире, о радостях, боли и любви. Узнав правду, парень нарушает главное правило, запрещающее делиться ими с другими. Решив, что все должны заново научиться видеть цвета, чувствовать боль, а также давать и принимать любовь, Джонас становится врагом общества номер один…
Юный Джонас живет в идеальном, максимально цивилизованном обществе будущего, где больше нет войн, боли, страданий, радости, воспоминаний. Для каждого члена здесь определен идеальный порядок существования, и теперь никому не приходится выбирать шаг, мысль, цвет – все вокруг однозначно серое… По решению Совета общества Джонас назначается Хранителем памяти, которую он должен перенять у Учителя по имени Дающий. Юноше открывается правда о настоящем мире, и теперь он оказывается перед выбором, на грани жизни и смерти…
Родителям моим в детстве, наверное, такое кино бы понравилось. Некоторые параллели, может, они заметили бы и оценили.… Читать дальше…