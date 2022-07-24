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Сериалы

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Сложно представить, что когда-то сериалы считались продуктом чуть ли не «второго сорта» по сравнению с фильмами – сегодня в сериалах снимаются голливудские звезды первой величины, предпочитая их ролям на большом экране, зрительская аудитория бьет рекорды, а бюджет одной серии порой может превышать бюджет киноленты. Не удивительно, что многие сходятся в радикальном, казалось бы, мнении: сегодня сериалы – лучше, чем кино.

И действительно, у сериалов с точки зрения как минимум развития сюжета и раскрытия персонажей есть одно важное преимущество (которым, впрочем, пользуется не всякий шоураннер или сценарист) – время. Если продолжительность фильма сегодня составляет около двух часов, то хороший сериал может выходить в эфир больше десятилетия, и, разумеется, десяток лет в эфире дает куда больше возможностей раскрыть героев так, чтобы зрители их по-настоящему полюбили и приняли, а также развивать сюжет в сбалансированном, неторопливом темпе. А ещё такой «запас» времени предоставляет шоураннерам простор для экспериментов: именно по этой причине сериалы порой – в отличие от голливудских блокбастеров – могут удивить и порадовать зрителей действительно нестандартной историей или сюжетом и по-настоящему запоминающимися, многогранными персонажами. Интерактивные эпизоды, возможность выбрать концовку по своему желанию, смерть главного героя в самом начале истории, не мешающая, однако, сюжету растянуться на несколько сезонов – сегодня сериалы интересны зрителю как никогда.

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Ривердэйл Сезон 6 / Серия 21 24 июля 2022
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Чи Сезон 5 / Серия 5 24 июля 2022
Кровь и сокровища / Трофеи Красной Империи Сезон 2 / Серия 3 24 июля 2022
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