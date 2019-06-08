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Дэниел ненастоящий Дэниел ненастоящий
Киноафиша Фильмы Дэниел ненастоящий
Daniel Isn't Real

Дэниел ненастоящий, 2019

2019 / США
5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

В детстве застенчивый мальчик Люк становится свидетелем массового убийства. Среди зевак он встречает другого мальчика, хладнокровного Дэниела, который приглашает его поиграть и быстро становится его другом. Хотя взрослые не могут видеть Дэниела, он кажется Люку реальным. Они становятся близкими друзьями, и эта дружба помогает Люку справиться с разводом родителей. Внезапно дружба заканчивается, когда Дэниел убеждает Люка отравить его мать Клэр. Женщина убеждает Люка отослать Дэниела, символически заперев его в старом кукольном домике. Проходят годы, и под тяжестью своих проблем Люк возвращает Дэниела. Но последствия оказываются смертельны…

  • В интервью для газеты New York Post Патрик Шварценеггер признался, что для своей роли вдохновлялся актерской игрой Николаса Кейджа и поэтому он был особенно рад поработать с продюсерами его выдающегося фильма «Мэнди». 
  • По забавному совпадению, родители обоих главных актеров фильма – голливудские актеры первого эшелона. Майлз Роббинс – сын Тима Роббинса и Сьюзан Сарандон, а Патрик Шварценеггер – сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер.
  • Арнольд Шварценеггер сказал, что, увидев сексуальную сцену с участием своего сына Патрика во время просмотра фильма, почувствовал, что это было «диким опытом».

Ещё будучи ребёнком из-за одиночества и всё время ругавшихся родителей Люк стал дружить с мальчиком Дэниелом. Они весело проводили время и постоянно играли, вот только кроме самого Люка Дэниела никто не видел. Однажды воображаемый друг предложил подмешать маме таблеток, после чего та велела сыну запереть Дэниела в кукольном домике и не выпускать. Прошло несколько лет. Студент Люк ухаживает за больной матерью и сам не может похвастаться хорошим психическим здоровьем, когда психолог советует ему освободить Дэниела.

5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 6 декабря 2019
Премьера в мире 8 июня 2019
Возраст 16+
Режиссер
Адам Иджипт Мортимер
В ролях
Патрик Шварценеггер
Патрик Шварценеггер
Саша Лэйн
Саша Лэйн
Мэри Стюарт Мастерсон
Майлз Роббинс
Ханна Маркс
Ханна Маркс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дэниел ненастоящий 3 постера
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Дэниел ненастоящий смотреть онлайн

Дэниел ненастоящий
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