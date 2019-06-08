Дэниел ненастоящий, 2019

Ещё будучи ребёнком из-за одиночества и всё время ругавшихся родителей Люк стал дружить с мальчиком Дэниелом. Они весело проводили время и постоянно играли, вот только кроме самого Люка Дэниела никто не видел. Однажды воображаемый друг предложил подмешать маме таблеток, после чего та велела сыну запереть Дэниела в кукольном домике и не выпускать. Прошло несколько лет. Студент Люк ухаживает за больной матерью и сам не может похвастаться хорошим психическим здоровьем, когда психолог советует ему освободить Дэниела.