Дэниел ненастоящий, 2019

В детстве застенчивый мальчик Люк становится свидетелем массового убийства. Среди зевак он встречает другого мальчика, хладнокровного Дэниела, который приглашает его поиграть и быстро становится его другом. Хотя взрослые не могут видеть Дэниела, он кажется Люку реальным. Они становятся близкими друзьями, и эта дружба помогает Люку справиться с разводом родителей. Внезапно дружба заканчивается, когда Дэниел убеждает Люка отравить его мать Клэр. Женщина убеждает Люка отослать Дэниела, символически заперев его в старом кукольном домике. Проходят годы, и под тяжестью своих проблем Люк возвращает Дэниела. Но последствия оказываются смертельны…
Ещё будучи ребёнком из-за одиночества и всё время ругавшихся родителей Люк стал дружить с мальчиком Дэниелом. Они весело проводили время и постоянно играли, вот только кроме самого Люка Дэниела никто не видел. Однажды воображаемый друг предложил подмешать маме таблеток, после чего та велела сыну запереть Дэниела в кукольном домике и не выпускать. Прошло несколько лет. Студент Люк ухаживает за больной матерью и сам не может похвастаться хорошим психическим здоровьем, когда психолог советует ему освободить Дэниела.