Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Волшебная флейта Волшебная флейта
Киноафиша Фильмы Волшебная флейта
Trollflojten

Волшебная флейта, 1975

1975 / Швеция
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Принц Тамино убегает от преследующей его огромной змеи. На сцене появляются три дамы в чёрных платьях — служанки Царицы Ночи. Желая спасти принца, они разрубают змею на три части. Они рассказывают своей госпоже о Тамино.

Очнувшись, Тамино слышит звук флейты птицелова Папагено. Он появляется на сцене в птичьих перьях, с птичьими клетками в руках, и рассказывает Тамино, как ему удалось убить страшную змею. Явившиеся три дамы наказывают лжеца, запирая его рот на замок. Принцу Тамино они вручают портрет прекрасной девушки, дочери Царицы Ночи Памины. Почувствав в сердце любовь, Тамино решается на поиски красавицы. Появляется Царица Ночи и обещает принцу свою дочь в жёны, если он освободит ее из плена в замке её отца — волшебника Зорастро. По её приказу три дамы вручают Тамино волшебную флейту, которая поможет ему миновать опасности и счастливо пройти через все препятствия. С губ Папагено они снимают замок и дарят ему волшебные колокольчики. Именно он должен сопровождать принца. Тамино и Папагено в сопровождении троих юношей отправляются в путь.

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 1 января 1975
Возраст 6+
Режиссер
Ингмар Бергман
Ингмар Бергман
В ролях
Джозеф Кёстлингер
Ирма Уррила
Хокан Хагегорд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Волшебная флейта 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Related video
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Приложение киноафиши