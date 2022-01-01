Волшебная флейта, 1975

Принц Тамино убегает от преследующей его огромной змеи. На сцене появляются три дамы в чёрных платьях — служанки Царицы Ночи. Желая спасти принца, они разрубают змею на три части. Они рассказывают своей госпоже о Тамино.



Очнувшись, Тамино слышит звук флейты птицелова Папагено. Он появляется на сцене в птичьих перьях, с птичьими клетками в руках, и рассказывает Тамино, как ему удалось убить страшную змею. Явившиеся три дамы наказывают лжеца, запирая его рот на замок. Принцу Тамино они вручают портрет прекрасной девушки, дочери Царицы Ночи Памины. Почувствав в сердце любовь, Тамино решается на поиски красавицы. Появляется Царица Ночи и обещает принцу свою дочь в жёны, если он освободит ее из плена в замке её отца — волшебника Зорастро. По её приказу три дамы вручают Тамино волшебную флейту, которая поможет ему миновать опасности и счастливо пройти через все препятствия. С губ Папагено они снимают замок и дарят ему волшебные колокольчики. Именно он должен сопровождать принца. Тамино и Папагено в сопровождении троих юношей отправляются в путь.